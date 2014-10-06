《香港报摘》--信报10月6日

* 要闻版头条：

--占中运动持续，局势发展未明，加上大型新盘尽吸购买力，二手交投严重受压。过去周末中原地产10大屋苑仅录得六宗成交，按周急跌五成，创近个月新低。

* 其他：

--美国10月完成退市，管理环球资产逾2.4万亿美元的道富环球投资管理（State Street）提醒，金融市场已由低风险环境变回正常风险环境，波幅将扩大，投资者宜避开下跌风险较大的债市及商品市场，股票继续是投资首选，但回报将不复以往双位数，明年最多只有高单位数回报。

--主力产销电子博彩机的汇彩 主席兼董事总经理陈捷认为，随着澳门劳工成本飙升，大幅节省人手的电子博彩机可望三年内增逾五成，达2万部。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。