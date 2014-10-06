《香港报摘》--信报10月6日

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
* 要闻版头条：
--占中运动持续，局势发展未明，加上大型新盘尽吸购买力，二手交投严重受压。过去周末中原地产10大屋苑仅录得六宗成交，按周急跌五成，创近个月新低。
* 其他：
--美国10月完成退市，管理环球资产逾2.4万亿美元的道富环球投资管理（State Street）提醒，金融市场已由低风险环境变回正常风险环境，波幅将扩大，投资者宜避开下跌风险较大的债市及商品市场，股票继续是投资首选，但回报将不复以往双位数，明年最多只有高单位数回报。
--主力产销电子博彩机的汇彩 主席兼董事总经理陈捷认为，随着澳门劳工成本飙升，大幅节省人手的电子博彩机可望三年内增逾五成，达2万部。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%