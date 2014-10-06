国际油市：高盛预估布兰特原油中期底部为每桶90美元

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
路透伦敦10月3日 - 高盛(Goldman Sachs)预估布兰特原油 中期底部在每桶90美元，此一全球原油指标当周下滑至2012年6月以来新低。
高盛在当周公布的两项报告中，维持布兰特原油12个月估值于每桶100美元，但表示“如果需求成长持续不振，我们的预估有偏向下行的风险。”
高盛表示，布兰特原油价格的新底部，是以石油输出国组织(OPEC)预算损益平衡的每桶95美元均价为基础。
美国页岩油产量增加，利比亚、伊朗与尼日利亚产油中断情况缓解， 令油价进一步面临多重压力。
“尽管我们对每桶100美元的信念消退，但仍不致促使我们改变预估，尤其是无具体迹象显示全球经济成长将相继加速。”
高盛引述自家期权分析师John Marshall的话表示，投资人“似乎认为近期油价的跌势，将近一半是美元走强所导致。”(完) (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%