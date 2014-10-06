《台湾报摘》--工商时报、经济日报10月6日

*工商时报：

--根据台湾多家银行内部最新统计，其日本东京分行房贷业务的人气直线上升，包括台银、一银的东京分行房贷占该行总放款量已超过六成，兆丰银则超过五成；其中，散户房贷利率更从2.7%起跳，比台湾内部房贷业务高出二码(0.5个百分点)以上，已使行库在日本的业务形同吃下大补丸。

--时序进入第四季，券商指出，金融债及宝岛债发行仍然盛行，不少发行机构再接再厉积极进场询价，根据券商初估，已有近200亿台币的规模。

--行政院长江宜桦透露，近期已召集财金部会首长积极研商，如何鼓励上市柜企业及中小企业，将过去获利及近半年营收成果分享给员工。对此，江揆指示经济部会同智库，研究近十年来国内薪资停滞迟缓原因，一个月内交出研究报告，届时他将召集财经内阁研商对策，对症下药。

*经济日报：

--金管会振兴股市措施最快本周宣布，据了解，金管会已研拟多项措施，包括取消信用交易资券互抵限额、放宽融资融券额度及现股当冲从200档扩大到1,200档等，必要时可能〞单箭先发〞，也可能〞多箭齐发〞。

--在寿险业热捧、地方政府踩油门下，财政部周四将向江揆报告，本月可望提前达成今年千亿台币促进民间参与公共建设投资的目标。

--金管会调查台湾的银行对不动产授信提列备抵呆帐情形，初步结果出炉。银行不动产授信的1%，除少数银行，皆有提足备抵呆帐。不过，金管会主委曾铭宗指出，1%的准备远远不够，正研拟新措施，银行不动产授信要提足备抵呆帐的比率，皆要高于1%。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。