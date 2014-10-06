《香港报摘》--其他报纸重要消息10月6日

* 明报：

--CEC国际 旗下759阿信屋网购服务于本月底推出，第一阶段将在九龙湾、西湾河、葵涌开放三个网购试点，提供网站及电话订货服务。主席林伟骏预计最低送货价将介乎200港元至300港元，低于本港超市500港元左右的送货价。

* 星岛日报：

--过去10年积极投资内地中小企业的私募基金新亚伙伴（New Asia Partners）近年转战越南，该公司联席主席阮淑论（Dennis Nguyen）表示，有意推动连锁快餐店Huy Vietnam明年赴港上市。

* 苹果日报：

--澳门今日起将实施中场（散客投注区域）禁烟令，在赌场大厅范围内，除已批准的吸烟室外，其余地方一律禁烟。澳博 行政总裁苏树辉认为，禁烟带来的实际影响暂时难以估计，但相信不会成为进一步拉低赌收的主要元凶。

* 东方日报：

--尽管市场盛传沪港通受占中影响或要延迟开车，惟沪港通工作依然继续。市场消息透露，继8月中访港后，上交所高层拟今日第二度来港与本港券商会面，探讨沪港通关注的事宜。

--中粮置地 主席周政表示，公司会将精力放在发展综合城，有意发展珠三角地区。

* 文汇报：

--马钢 合肥公司投资13亿元人民币的连续镀锌线项目日前正式动工。作为马钢（合肥）公司转型发展首个项目，也是核心项目之一，该项目预计将在两年后全面建成投产，产品将专供高档家电、汽车生产。

* 大公报：

--伦敦商学院经济学副教授Linda Yueh接受访问时表示，英国政府计划发行人民币债券，反映英国对人民币的信心，认为人民币将成为与美元同等重要的货币，并对其维持伦敦作为主要外汇交易中心亦十分重要。（完）