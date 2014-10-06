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货币新闻 | 2014年 10月 6日 星期一 08:44 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--10月6日至10月13日

汤森路透10月2日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。

公布时间 业绩季度及公司名称 代码

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10月7日 AMC Q3 2014 百胜集团(Yum Brands)

10月8日 AMC Q3 2014 美国铝业(Alcoa)

10月8日 BMO Q4 2014 好市多(Costco Wholesale Corp)

10月8日 BMO Q4 2014 孟山都(Monsanto)

10月9日 BMO Q3 2014 百事可乐(PepsiCo)

10月10日 BMO Q3 2014 Fastenal Co

如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程

(编译 王兴亚；审校 张明钧)
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