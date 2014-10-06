《汇市简讯》美元/日圆急跌至日低109.65，市况冷清

* 美元/日圆从109.80急跌至109.65，刷新日低

* 缺乏流动性是主因，此前在109.85高点有些卖盘

* 109.50之前料有日本进口商买单，下方有少量停损单

* 日本出口商等卖方则是在110.00上方挂出卖单，110.10上方则有停损单(完)