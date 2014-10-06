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亚洲 | 2014年 10月 6日 星期一 08:42 BJT

《汇市简讯》美元/日圆急跌至日低109.65，市况冷清

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* 美元/日圆从109.80急跌至109.65，刷新日低

* 缺乏流动性是主因，此前在109.85高点有些卖盘

* 市场预期东京盘中将在窄幅区间震荡

* 亦有人指出原因在于台风即将袭击日本东京地区，以及亚洲地区部分国家休市

* 109.50之前料有日本进口商买单，下方有少量停损单

* 日本出口商等卖方则是在110.00上方挂出卖单，110.10上方则有停损单(完)

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