《全球汇市》美元守在高位附近，强劲非农就业报告强化联储升息预期

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2516 1.2516 +0.00 -8.94 1.3745
美元/日圆 109.65 109.75 -0.09 +4.13 105.30
欧元/日圆 137.24 137.36 -0.09 -5.18 144.73
美元/瑞郎 0.9672 0.9678 -0.06 +8.33 0.8928
英镑/美元 1.5969 1.5962 +0.04 -3.55 1.6556
美元/加元 1.1248 1.1242 +0.05 +5.91 1.0620
澳元/美元 0.8676 0.8673 +0.03 -2.66 0.8913
新西兰元/美元 0.7744 0.7762 -0.23 -5.63 0.8206
澳元/日圆 95.130 95.190 -0.06 +1.36 93.850
新西兰元/日圆 84.910 85.190 -0.33 -1.74 86.410
英镑/日圆 175.10 175.18 -0.05 +0.44 174.33
澳元/新西兰元 1.1201 1.1166 +0.31 +3.25 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 徐文焰/李爽/陈宗琦；审校 龚芳/郑茵/张荻)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%