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亚洲 | 2014年 10月 6日 星期一 09:02 BJT

《全球汇市》美元守在高位附近，强劲非农就业报告强化联储升息预期

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2516 1.2516 +0.00 -8.94 1.3745

美元/日圆 109.65 109.75 -0.09 +4.13 105.30

欧元/日圆 137.24 137.36 -0.09 -5.18 144.73

美元/瑞郎 0.9672 0.9678 -0.06 +8.33 0.8928

英镑/美元 1.5969 1.5962 +0.04 -3.55 1.6556

美元/加元 1.1248 1.1242 +0.05 +5.91 1.0620

澳元/美元 0.8676 0.8673 +0.03 -2.66 0.8913

新西兰元/美元 0.7744 0.7762 -0.23 -5.63 0.8206

澳元/日圆 95.130 95.190 -0.06 +1.36 93.850

新西兰元/日圆 84.910 85.190 -0.33 -1.74 86.410

英镑/日圆 175.10 175.18 -0.05 +0.44 174.33

澳元/新西兰元 1.1201 1.1166 +0.31 +3.25 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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