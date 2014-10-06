欧洲经济：欧洲央行购买重新打包债券的计划遭到德国批评

更正 -《独家新闻》黑石旗下GSO增持J. Crew债券，以得到有利可图的重组结果
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
**“无法估量的风险”**
欧洲央行前首席经济学家史塔克接受Focus采访时称，欧洲央行采取的非常规举措是“冒险的行为”。史塔克2011年辞去了在欧央行的职位，以此抗议欧洲央行干预公债市场。
他称，在金融市场预期和来自法国和意大利的政治压力影响下，欧洲央行选择了屈服和退让，而不是坚持和担当。
他说，他对法国和意大利的政客要求欧元贬值并不感到意外，“欧洲央行屈服于此，并实施目的就是要削弱欧元的措施的事实，显示出欧央行在错误的道路上越走越远。这里已经再也没有禁忌可言了。”
史塔克说，欧洲央行推出ABS购买计划，将给资产负债表带来“无法估量的风险”，如果出现损失，买单的人是欧元区纳税人。
“那有可能导致成员国之间出现明显的再分配效应。而欧洲央行在这方面没有民主合法性可言，”史塔克说，他还补充指出，旨在激活市场的ABS购买计划“与货币政策无关”。
德国总理梅克尔的两位资深盟友也对欧洲央行的ABS购买计划提出批评。
梅克尔的巴伐利亚姐妹党主要成员Hans Michelbach称，欧洲央行总裁似乎已经“无计可施”，竟然要央行按他的计划去购买垃圾级别的债券。
Michelbach周六对路透表示，欧洲央行现在想购买可以说是引爆了2007/2008全球金融危机的那类“不透明债券”。他说，欧洲央行简直是在愚弄那些已经在进行改革的国家。
梅克尔所在的基督教民主党(CDU)的预算专家Norbert Barthle对Focus杂志说，他担心不良贷款最后会成为德国纳税人的负担。
“这样的再分配风险不应该是央行要面对的任务之一，”他说。(完)
(编译 白云; 审校 于春红)
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
路透华盛顿5月1日 - 周日晚些时候美国国会谈判代表经过协商，就1万亿美元左右的联邦资金达成协议，这些资金有望避免美国政府本周晚些时候停摆，同时也会为特朗普许诺的军事强化策略提供首期资金。
路透东京5月1日 - 日本短期公债价格周一略下跌，此前日本央行削减对剩余期限三至五年的公债购买量；而假期即将来临，市场交投稀疏，整体人气迟滞。 指标10年期公债未有交易，10年期公债期货 收平，报151.02。 东京市场将从周三起因黄金周假期休市三天。一些亚洲和欧洲市场周一因假期休市。 日本央行周一在其例行购债操作中，将剩余期限三至五年的公债购买规模降至3,000亿 日圆(26.9亿美元)，前次为3,200亿日圆。 规模下降符合预期，据日本央行周五公布的例行购债操作细节，日本央行计划5月在每 次操作中买进2,500-3,500亿日圆剩余期限三到五年的日本公债，少于4月的3,000-4,000亿 日圆，以及3月的3,500-4,500亿日圆。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价