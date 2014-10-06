欧洲经济：欧洲央行购买重新打包债券的计划遭到德国批评

**“无法估量的风险”**

欧洲央行前首席经济学家史塔克接受Focus采访时称，欧洲央行采取的非常规举措是“冒险的行为”。史塔克2011年辞去了在欧央行的职位，以此抗议欧洲央行干预公债市场。

他称，在金融市场预期和来自法国和意大利的政治压力影响下，欧洲央行选择了屈服和退让，而不是坚持和担当。

他说，他对法国和意大利的政客要求欧元贬值并不感到意外，“欧洲央行屈服于此，并实施目的就是要削弱欧元的措施的事实，显示出欧央行在错误的道路上越走越远。这里已经再也没有禁忌可言了。”

史塔克说，欧洲央行推出ABS购买计划，将给资产负债表带来“无法估量的风险”，如果出现损失，买单的人是欧元区纳税人。

“那有可能导致成员国之间出现明显的再分配效应。而欧洲央行在这方面没有民主合法性可言，”史塔克说，他还补充指出，旨在激活市场的ABS购买计划“与货币政策无关”。

德国总理梅克尔的两位资深盟友也对欧洲央行的ABS购买计划提出批评。

梅克尔的巴伐利亚姐妹党主要成员Hans Michelbach称，欧洲央行总裁似乎已经“无计可施”，竟然要央行按他的计划去购买垃圾级别的债券。

Michelbach周六对路透表示，欧洲央行现在想购买可以说是引爆了2007/2008全球金融危机的那类“不透明债券”。他说，欧洲央行简直是在愚弄那些已经在进行改革的国家。

梅克尔所在的基督教民主党(CDU)的预算专家Norbert Barthle对Focus杂志说，他担心不良贷款最后会成为德国纳税人的负担。

“这样的再分配风险不应该是央行要面对的任务之一，”他说。(完)