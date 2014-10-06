《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--10月6日

路透香港10月6日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7563港元 ) 美股道琼工业指数 周五收高208.64,或1.24%,报17009.69点.因9月就业报告强于预期，提振美国 经济前景。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 167.760 -0.33 25872 13.012 -0.97 中国铝业 10.200 3.24 76164 3.165 -1.42 中国移动 59.360 3.61 326909 92.083 -0.83 中国人寿 41.800 1.68 103815 21.614 -0.17 中石油 127.540 1.49 37630 9.892 -1.08 中石化 85.260 -0.59 59181 6.613 -1.15 汇丰控股 50.410 1.27 3443809 78.199 -0.57 中电信 61.000 1.06 18354 4.731 -1.02 中国联通 14.890 1.02 222186 11.549 -0.09 兖州煤业 8.100 1.63 48466 6.283 -2.29 华能国际 44.030 1.87 16760 8.538 -0.14 南方航空 16.390 2.63 7626 2.543 -1.83 东方航空 16.130 1.77 1457 2.502 -1.49 中芯国际 5.100 2.00 18562 0.791 -1.11（完 ）