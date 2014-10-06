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亚洲 | 2014年 10月 6日 星期一 08:46 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--10月6日

路透香港10月6日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7563港元      )
                                                                                          
 美股道琼工业指数      周五收高208.64,或1.24%,报17009.69点.因9月就业报告强于预期，提振美国
 经济前景。            
                                                                                          
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       167.760   -0.33      25872            13.012      -0.97
 中国铝业                      10.200    3.24      76164             3.165      -1.42
 中国移动                      59.360    3.61     326909            92.083      -0.83
 中国人寿                      41.800    1.68     103815            21.614      -0.17
 中石油                       127.540    1.49      37630             9.892      -1.08
 中石化                        85.260   -0.59      59181             6.613      -1.15
 汇丰控股                      50.410    1.27    3443809            78.199      -0.57
 中电信                        61.000    1.06      18354             4.731      -1.02
 中国联通                      14.890    1.02     222186            11.549      -0.09
 兖州煤业                       8.100    1.63      48466             6.283      -2.29
 华能国际                      44.030    1.87      16760             8.538      -0.14
 南方航空                      16.390    2.63       7626             2.543      -1.83
 东方航空                      16.130    1.77       1457             2.502      -1.49
 中芯国际                       5.100    2.00      18562             0.791      -1.11（完
 ）
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