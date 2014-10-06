港报财经评论：中央救内房，只买龙头股--经济日报10月4日

中央救内房，只买龙头股/ 林瑞芬

占中事件持续，港股压力未散，但投资者理性稍回升。恒指收报23,064，升0.57%；国指收报10,348，升0.37%，大市成交额增至961亿港元，沽空106亿港元。全周港股虽只有三个交易日，恒指累计下跌613点或2.6%，国指累计下跌235点或2.2%。下周一及二中国内地股市仍会因假期休市，港股仍会受占中消息左右。示威者与政府的对话之门开，昨午有所反弹，转跌为升，但政治因素多变，暂只能视为超卖后的技术性反弹，阻力预计在23,400至23,600。相反，恒指一浪低于一浪之势，反覆宜先紧守22,500，之后最关键的是自2012年延伸上升轨支持位现近22,350，短期学联与港府对话的结果恐怕是决定关键。另一方面，美股高位所见回调压力也不容忽视。

乐见市场略回复理性，内房股因好消息造好，昨终可令投资者识得笑。央行确认放宽房贷政策以及增强房企的集资途径利好讯号投下，万科企业 、中国海外 、融创中国 等昨分别上升6.4%、6.1%及12.2%。放宽限购令，到放宽房贷政策，中国正加强力量托楼市。今趟落药，所见措施都几全面支持房市，一来支持保障性安居工程、棚户区改造，得到开发性银行政策性贷款。二来是有助推动居民改善住房消费升级得到商贷首付、利率优惠。三来提示商业银行自主根据资金、风险决定放贷，强化市场配置资源。四是发展债券市场，发行MBS为银行融资，允许房企发债等。五是创新金融业务，REITs开闸试点，缓解房地产业长期开发资金变现融通需求。

有此利好面，但暂时来讲，只能是放低对楼市崩溃硬着陆之虑，楼市回复以往好景仍有一段距离。此外，对不同地区楼市的刺激料会有分差，由于在北京、上海、广州、深圳这样的一线城市，购房需求旺盛，限贷对购房需求的抑制作用非常明显，二套房贷政策等调整后，或对市场带来较大实质利好作用。不过，对二、三、四线城市来说，供大于求的基本面应该难有大改变，库存积压也比较严重，放开限贷的影响就会比较一线城市为低，不宜抱有楼价因此而大弹的憧憬。

____________________________________________________________

人民币再回升，航空股有转机/ 余少文

大市终于反弹，预期国企指数会在牛熊分界线争持。至于人民币第三季回升，对航空股是好消息，因为上半年业绩因汇兑有亏损，下半年可以逆转过来。占中令大市周初即第三季尾显着下挫，但踏入第四季首个交易日出现变化，国企指数昨日先跌后升，全日高低波幅246点，收市升38点或0.4%，收报10,348点，成交额169亿港元，超过半数主板H股走高；红筹指数升40点或0.9%，收报4,442点，成交额44亿港元。

早前指出，国指第二个支持位是10,200点，因为指数6月调整低位为10,144点，指数当时也在10,200点整固多日后才走高，故指数昨日低见10,173点后反弹并不出奇。只是占中局势虽见缓和，但问题难以解决，因为学生跟中国政府和港府在普选方式是南辕北辙，故政府和学生都要等“落台阶”，否则占中会持续下去，再出现冲突只是时间问题而已。所以，大市虽反弹，反弹过后仍要下跌的机会颇高。而国指过去三周先后跌穿10周、20周、100周和50周平均线，但过去一周跌穿50周平均线下也现“锤头”，由于指数跌至重要支持位出现转势形态，跌势至少可以缓和下来，只要指数重越20周平均线及企稳，也是早前提及的首个支持位10,500点之上，心里才会踏实一点，否则反弹过后也要再跌，下一支持位为5月调整低位9,620点，然后是今年低位9,159点。

翻看中资股上半年业绩，发现航空股上半年业绩差强人意，三大航空股合计收入升6%至1,408亿人民币人民币，但录得逾5亿人民币亏损，主要是南方航空 蚀近11亿人民币，东方航空 盈利跌98%，中国国航 盈利好小小都要倒退55%。不过，航空股第三季业绩或有转机，下半年业绩有望扭转上半年劣绩，若然炒业绩，航空股是不能忽略。航空股上半年业绩差劲，是因为人民币显着贬值，三大航空股上半年合计汇兑亏损近25亿人民币，相反去年同期录得汇兑收益达38亿人民币；而去年汇兑收益亦高于税前盈利30亿人民币，实际上航空股近年业绩往往跟汇兑变化挂鈎，故人民币升值都可以撑住航空股业绩。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘