香港经济：＂城墙＂倘守不住，代价将无法承受--财政司长

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因巴拿马和小型船舶运费下降
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透香港10月6日 - 香港财政司司长曾俊华表示，虽然占中运动持续多日，但并没有令金融市场出现重大事故，这实在有赖香港有效的管理制度，以及过去一年多的准备功夫。但香港这道建立多年的＂城墙＂，到底可以抵得住多猛烈的冲击，现在没有人说得准，而当这度＂城墙＂守不住，香港的城市秩序、管治根基和核心价值，难免会被动摇，这个代价是所有人都无法承受。
曾俊华在其个人网志（here）中撰文称，占中事件令多条主要干道被堵塞、逾万市民集会、政府部门被包围、商业活动受阻、多间学校被迫停课等，但社会大部份环节仍然有效运作，这实在有赖香港的＂底子厚＂，多年来建立了一套恒之有效的城市管理系统，以及市民对于基本制度的认同和配合，作用就像一道坚固的＂城墙＂。
他指出，近年社会在政治问题上出现的两极化，今次终于展现出它的破坏力和杀伤力。连日来，外地传媒对于香港事态发展作出了铺天盖地的报导，世人都在注视香港，过程中必然会出现误解，这些印象难免影响香港的国际形象，需要好好澄清。
昨天出访出访美国的曾俊华表示，这是及时机会向海外人士说明眼前香港的情况，回应他们的问题和误解。行程之中，他将首次和联储局主席耶伦会面，藉机向她了解美国经济的最新情况，亦会出席美国传统基金会的晚宴。过去20年，香港一直获传统基金会选为全球最自由经济体，他期望能够争取今次机会，向基金会陈述香港的最新情况，维护基金会和其他外资对于香港的信心。
曾俊华说，社会分裂走向两极，对于任何一方都不是好事，对于香港未来和我们的下一代，更加不是好事。他相信绝大部份市民都爱惜香港这个家，不会想见到这些珍贵的成果，会因为今次的危机而遭到伤害甚至牺牲。故此，现在绝不是讨论胜负，或者将责任推向对手的时候，而是寻找合作空间，共同化解危机的时候。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料
路透新加坡5月5日 - 亚洲柴油现货价差周五持稳，因随着科威特石 油公司将重启一座原油蒸馏装置，供给开始恢复正常水平。不过贸易商表 示，来自孟加拉的现货需求支撑价差。 孟加拉石油公司正在标购68-86万吨含硫500ppm柴油，和10万吨航煤 。 招标并未说明船期，但一新加坡的贸易商表示可能是在今年下半年运 抵孟加拉。 印度斯坦石油公司(HPCL)董事长表示，该公司计划在2022年之启用Ra jasthan炼厂。 他还表示，该炼厂计划每年生产400-500万吨的汽油和柴油。 三位直接知情人士称，科威特石油公司计划在下周重启Mina Al-Ahma di炼厂的一座原油蒸馏装置。 一位消息人士称，该装置已经关闭了约30日进行例行维护，将在5天 内恢复运行。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至周四的一周阿姆 斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的柴油库存增长8.3%至9月以来的最高。 新加坡现货市场上有一笔柴油交易达成，没有