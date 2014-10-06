香港经济：＂城墙＂倘守不住，代价将无法承受--财政司长

路透香港10月6日 - 香港财政司司长曾俊华表示，虽然占中运动持续多日，但并没有令金融市场出现重大事故，这实在有赖香港有效的管理制度，以及过去一年多的准备功夫。但香港这道建立多年的＂城墙＂，到底可以抵得住多猛烈的冲击，现在没有人说得准，而当这度＂城墙＂守不住，香港的城市秩序、管治根基和核心价值，难免会被动摇，这个代价是所有人都无法承受。

曾俊华在其个人网志（here）中撰文称，占中事件令多条主要干道被堵塞、逾万市民集会、政府部门被包围、商业活动受阻、多间学校被迫停课等，但社会大部份环节仍然有效运作，这实在有赖香港的＂底子厚＂，多年来建立了一套恒之有效的城市管理系统，以及市民对于基本制度的认同和配合，作用就像一道坚固的＂城墙＂。

他指出，近年社会在政治问题上出现的两极化，今次终于展现出它的破坏力和杀伤力。连日来，外地传媒对于香港事态发展作出了铺天盖地的报导，世人都在注视香港，过程中必然会出现误解，这些印象难免影响香港的国际形象，需要好好澄清。

昨天出访出访美国的曾俊华表示，这是及时机会向海外人士说明眼前香港的情况，回应他们的问题和误解。行程之中，他将首次和联储局主席耶伦会面，藉机向她了解美国经济的最新情况，亦会出席美国传统基金会的晚宴。过去20年，香港一直获传统基金会选为全球最自由经济体，他期望能够争取今次机会，向基金会陈述香港的最新情况，维护基金会和其他外资对于香港的信心。