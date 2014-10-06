金属期市：伦铜盘旋在五个月低点附近，美元上扬及中国疑虑令其承压

美国劳工部公布，9月非农就业岗位增加24.8万个，失业率降0.2个百分点至5.9%，为2008年7月以来最低。

这一乐观的数据提振了美联储明年初升息的预期，带动美元上涨，令以美元计价的大宗商品对于其他货币持有者更加昂贵。

近期中国疲弱的经济数据亦打压基本金属。中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周五联合公布，9月官方非制造业商务活动指数略跌至54.0的八个月低点；上月为54.4；9月官方非制造业新订单指数跌至临界点之下，为至少一年以来首见。

摩根大通 将旗下实货商品部门出售给交易商摩科瑞，收益为8亿美元，不到初步估值的四分之一，因该交易剔除了一些石油和金属库存及其他资产。

全球最大矿产企业--必和必拓 周一表示，计划将铁矿石成本削减逾25%，并生产更多铁矿石，因其致力于超过竞争对手力拓 ，成为全球价格最低的铁矿石生产企业。 (完)

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