金属期市：伦铜盘旋在五个月低点附近，美元上扬及中国疑虑令其承压

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
美国劳工部公布，9月非农就业岗位增加24.8万个，失业率降0.2个百分点至5.9%，为2008年7月以来最低。
这一乐观的数据提振了美联储明年初升息的预期，带动美元上涨，令以美元计价的大宗商品对于其他货币持有者更加昂贵。
近期中国疲弱的经济数据亦打压基本金属。中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周五联合公布，9月官方非制造业商务活动指数略跌至54.0的八个月低点；上月为54.4；9月官方非制造业新订单指数跌至临界点之下，为至少一年以来首见。
摩根大通 将旗下实货商品部门出售给交易商摩科瑞，收益为8亿美元，不到初步估值的四分之一，因该交易剔除了一些石油和金属库存及其他资产。
全球最大矿产企业--必和必拓 周一表示，计划将铁矿石成本削减逾25%，并生产更多铁矿石，因其致力于超过竞争对手力拓 ，成为全球价格最低的铁矿石生产企业。 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 李爽/于春红; 审校 戴素萍/郑茵)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%