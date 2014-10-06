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亚洲 | 2014年 10月 6日 星期一 09:01 BJT

****敬告客户：菲律宾金融市场10月6日因公共假期休市****

亲爱的客户，您好：

菲律宾金融市场10月6日(周一)因适逢公共假期休市，10月7日(周二)恢复正常交易。(完)

如欲参考菲律宾股市报导，请点选 ；股市英文报导，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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