《全球重要经济事件一览表》--10月6日-10月13日

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10月6日(一)

华盛顿--金融稳定监管委员会(FSOC)会议。美国财政部长杰克卢和美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦出席。

斯德哥尔摩--瑞典央行总理事会会议。

东京--日本央行货币政策会议(至10月7日)。

10月7日(二)

纽约--世界商业论坛(至10月8日)。美国联邦储备理事会(美联储/FED)前主席贝南克担任主要演讲者。

阿布奎基--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治就美国经济发表演说。(0030)

美国特洛伊--美国纽约联邦储备银行总裁杜德利在伦斯勒理工学院主办的一场活动中发表演说。(1900)

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)举行世界经济展望报告新闻发布会，出席者为IMF首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)和IMF经济顾问兼研究部主管Thomas Helbling。(1300)

布拉迪斯拉发--斯洛伐克央行理事会成员Vladimir Dvoracek就银行业监管议题举行记者会。(1100)

悉尼--澳洲央行举行议息会议。(0330)

阿姆斯特丹--荷兰央行公布金融稳定性报告。

10月8日(三)

美国普利茅斯--芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就经济形势发表讲话(1230)。

伦敦--英国央行举行货币政策委员会(MPC)会议(至10月9日)。

澳洲布里斯班--20国集团(G20)峰会。发言人包括：美国财政部主管国际货币和金融政策的助理副部长Mark Sobel、IMF第一副总裁利普顿和澳洲国库部长霍基。

纽约--日本央行总裁黑田东彦在纽约经济俱乐部讲话。

10月9日(四)

圣路易斯--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在第39届圣路易斯联储秋季年会致欢迎词(1345)。

华盛顿--彼得森国际经济研究所/美国穆迪投资服务公司(Moody's)主办“即将迎来单一监管机制的欧盟金融体系”座谈会。瑞典央行副总裁艾柯姆(Karolina Ekholm)讲话。

拉斯维加斯--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在当地商业和社区领袖午餐会上就经济前景讲话(1940)。

华盛顿--IMF总裁拉加德、美联储副主席费舍尔、荷兰财长、墨西哥央行总裁卡斯腾斯在“美国有线电视新闻网(CNN)全球经济辩论”上讲话(1730)。

悉尼--澳洲央行金融稳定性主管Luci Ellis在2014资本市场功能失调研究大会上讲话(0155)。

华盛顿--乔治华盛顿大学主办“欧洲领导人的改革日程”讨论会。讲话嘉宾包括：IMF第一副总裁利普顿、意大利财长帕多安(Pier Carlo Padoan)和德国财政部长朔伊布勒.

华盛顿--日本财务大臣麻生太郎参加世界银行“促进包容性和可持续发展的全民医疗保障”新书发布会(2130)。

伦敦--英国央行宣布利率决议。

10月10日(五)

纽约--费城联邦储备银行总裁普洛瑟在美国财经编辑与记者协会(SABEW)秋季年会上就“货币政策与沟通”讲话(1300)。

华盛顿--国际金融协会(IIF)2014年会员年会(至10月11日)。发言嘉宾包括：英国央行副总裁贝利、欧洲央行副总裁冈斯坦西欧、欧洲央行执委普雷特、美国财政部副助理部长Mark Sobel、美联储理事塔鲁洛、英国央行副总裁康利夫、中国人民银行首席经济学家马骏、印度央行总裁拉詹等。

华盛顿--美国智库大西洋委员会(Atlantic Council)主办“欧元区复苏下一阶段：对话欧元集团主席迪塞尔布洛姆”(1500)。

华盛顿--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在全国破产法官联合会年会期间美国破产学会举办的午餐会上讲话，主题为“难以想象的可能性：大型金融机构破产”(1900)。

华盛顿--乔治华盛顿大学主办“资助亚洲的新增长模式”讨论会。讲话嘉宾包括：国际货币基金组织(IMF)副总裁朱民、亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦。

10月12日(日)

华盛顿--乔治华盛顿大学举办研讨会，主题为“金融的未来--第一场：伦理学和金融”。发言嘉宾包括IMF总裁拉加德和英国央行总裁卡尼。

华盛顿--乔治华盛顿大学举办研讨会，主题为“金融的未来--第二场：银行作用的改变”。发言嘉宾为瑞典央行总裁英韦斯。

华盛顿--乔治华盛顿大学举办研讨会，主题为“金融的未来--第三场：科技与金融的包容性”。发言嘉宾包括美联储副主席费舍尔。

10月13日(一)

悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔在第六届澳新投资会议上讲话(2230)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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