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货币新闻 | 2014年 10月 6日 星期一 09:12 BJT

台湾热股：宏达电盘初升1.9%，因第三季获利优于预期

路透台北10月6日 - 台湾宏达电 周一盘初升1.9%，该股上周五收盘后公布第三季税后盈余6.4亿台币，高于市场的预期。

本地时间上午09:02时，宏达电升幅略缩至升1.14%报133台币，开盘高位在134台币，该股表现优于大盘0.11%跌幅。

上周五宏达电公布第三季合并税后净利为6.4亿台币，高于市场预期。路透对分析师的调查显示，预估宏达电第三季的税后净利为5.57亿台币。 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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