台湾热股：宏达电盘初升1.9%，因第三季获利优于预期

标题新闻：马克龙料将在法国大选决选中以61%对39%的支持率击败极右翼候选人勒庞--Opinionway
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路透台北10月6日 - 台湾宏达电 周一盘初升1.9%，该股上周五收盘后公布第三季税后盈余6.4亿台币，高于市场的预期。
本地时间上午09:02时，宏达电升幅略缩至升1.14%报133台币，开盘高位在134台币，该股表现优于大盘0.11%跌幅。
上周五宏达电公布第三季合并税后净利为6.4亿台币，高于市场预期。路透对分析师的调查显示，预估宏达电第三季的税后净利为5.57亿台币。 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
(更正：第一段译文有误，改为“美国商品期货交易管理委员会”，非“美国商品交易管理委员会”。) 以下为美国商品期货交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年4月25日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状 况报告，每口以100盎司计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(475,985口) 287,468 86,791 43,513 100,335 314,915 431,316 445,219 44,669 30,766 较4月18日变动(未平仓合约：增加3,722口) 8,157 3,248 -4,848 2,566 6,082 5,87