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货币新闻 | 2014年 10月 6日 星期一 09:18 BJT

韩国个股：三星电子将投资147亿美元兴建芯片工厂

三星表示，该工厂将可能生产记忆体芯片或逻辑芯片，但最终决定尚未敲定。其并未提供预估产能等进一步细节。

分析师预估该公司第三季财报将不佳，但芯片事业却是其中的亮点。三星的智能手机事业是全球最大，但一直在流失市占率。

汤森路透I/B/E/S调查42位分析师的预估中值显示，7-9月营业利润为5.6万亿韩元，这将是2011年第四季以来最差表现。

三星周二将公布7-9月获利初估，完整财报可能在10月底左右公布。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 龚芳/王兴亚)
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