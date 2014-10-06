韩国个股：三星电子将投资147亿美元兴建芯片工厂

标题新闻：马克龙料将在法国大选决选中以61%对39%的支持率击败极右翼候选人勒庞--Opinionway
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三星表示，该工厂将可能生产记忆体芯片或逻辑芯片，但最终决定尚未敲定。其并未提供预估产能等进一步细节。
分析师预估该公司第三季财报将不佳，但芯片事业却是其中的亮点。三星的智能手机事业是全球最大，但一直在流失市占率。
汤森路透I/B/E/S调查42位分析师的预估中值显示，7-9月营业利润为5.6万亿韩元，这将是2011年第四季以来最差表现。
三星周二将公布7-9月获利初估，完整财报可能在10月底左右公布。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 龚芳/王兴亚)
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“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
(更正：第一段译文有误，改为“美国商品期货交易管理委员会”，非“美国商品交易管理委员会”。) 以下为美国商品期货交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年4月25日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状 况报告，每口以100盎司计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(475,985口) 287,468 86,791 43,513 100,335 314,915 431,316 445,219 44,669 30,766 较4月18日变动(未平仓合约：增加3,722口) 8,157 3,248 -4,848 2,566 6,082 5,87