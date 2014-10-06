韩国个股：三星电子将投资147亿美元兴建芯片工厂

三星表示，该工厂将可能生产记忆体芯片或逻辑芯片，但最终决定尚未敲定。其并未提供预估产能等进一步细节。

分析师预估该公司第三季财报将不佳，但芯片事业却是其中的亮点。三星的智能手机事业是全球最大，但一直在流失市占率。

汤森路透I/B/E/S调查42位分析师的预估中值显示，7-9月营业利润为5.6万亿韩元，这将是2011年第四季以来最差表现。