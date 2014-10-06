东欧情势：法国预计未来几天将与德国联合行动，监督乌克兰停火情况

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
路透巴黎10月5日 - 法国国防部长勒德里昂周日表示，法国预计将在“未来几天”同德国采取联合行动，监督乌克兰军队与分裂主义武装在该国东部的停火情况。
法德两国上月提出在该地区部署无人机，以加强欧洲安全与合作组织(OSCE/欧安组织)对乌克兰停火监督。德国政府一位消息人士周六称，柏林方面正考虑派兵。
“我们正在同德国研究，如何加强对停火以及缓冲地区的监控，”勒德里昂在接受RTL radio和LCI新闻频道采访时这样说道。
他证实法德将会提供无人机，但并未提及派兵，亦未给出进一步细节。
乌克兰军方指责分裂武装周日在俄罗斯的支持下再度破坏一个月来的停火，称乌军在东部多处地方受到攻击，其中包括顿涅茨克的机场。(完)
(编译 郑茵 审校 张荻)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%