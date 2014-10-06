东欧情势：法国预计未来几天将与德国联合行动，监督乌克兰停火情况

路透巴黎10月5日 - 法国国防部长勒德里昂周日表示，法国预计将在“未来几天”同德国采取联合行动，监督乌克兰军队与分裂主义武装在该国东部的停火情况。

法德两国上月提出在该地区部署无人机，以加强欧洲安全与合作组织(OSCE/欧安组织)对乌克兰停火监督。德国政府一位消息人士周六称，柏林方面正考虑派兵。

“我们正在同德国研究，如何加强对停火以及缓冲地区的监控，”勒德里昂在接受RTL radio和LCI新闻频道采访时这样说道。

他证实法德将会提供无人机，但并未提及派兵，亦未给出进一步细节。

乌克兰军方指责分裂武装周日在俄罗斯的支持下再度破坏一个月来的停火，称乌军在东部多处地方受到攻击，其中包括顿涅茨克的机场。(完)