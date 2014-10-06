国际油市：美国原油跌向89美元，因美元上扬

标题新闻：马克龙料将在法国大选决选中以61%对39%的支持率击败极右翼候选人勒庞--Opinionway
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布兰特原油自6月来已下跌逾20%，当时曾升至九个月高位115.71美元，因担心伊拉克供应受到伊斯兰极端势力扩张的干扰。
伊拉克总理Haider al-Abadi在纪念古尔邦节的电视讲话中称，针对伊斯兰国叛乱分子的战斗将继续到最后。
伊拉克军队周五夺回杜律亚，该城镇位于巴格达以北约70公里处。
乌克兰军队指责俄罗斯支持的分裂分子周日再度违反了一个月来的停火协议，在顿涅茨克机场附近的交火中至少导致五名乌克兰人和叛乱分子死亡，并使38人受伤。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽/于春红; 审校 王兴亚/张荻)
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“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
(更正：第一段译文有误，改为“美国商品期货交易管理委员会”，非“美国商品交易管理委员会”。) 以下为美国商品期货交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年4月25日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状 况报告，每口以100盎司计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(475,985口) 287,468 86,791 43,513 100,335 314,915 431,316 445,219 44,669 30,766 较4月18日变动(未平仓合约：增加3,722口) 8,157 3,248 -4,848 2,566 6,082 5,87