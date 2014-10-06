国际油市：美国原油跌向89美元，因美元上扬

布兰特原油自6月来已下跌逾20%，当时曾升至九个月高位115.71美元，因担心伊拉克供应受到伊斯兰极端势力扩张的干扰。

伊拉克总理Haider al-Abadi在纪念古尔邦节的电视讲话中称，针对伊斯兰国叛乱分子的战斗将继续到最后。

伊拉克军队周五夺回杜律亚，该城镇位于巴格达以北约70公里处。

乌克兰军队指责俄罗斯支持的分裂分子周日再度违反了一个月来的停火协议，在顿涅茨克机场附近的交火中至少导致五名乌克兰人和叛乱分子死亡，并使38人受伤。(完)

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