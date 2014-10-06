芝加哥期市：大豆因暴雨延迟收割而弹升，小麦则连四日上扬

但推迟收割料仅会造成极小部分的作物受损，诸如INTL FCStone与Linn Group等几家经纪商，预估玉米与大豆单产高于美国农业部(USDA)最新的预估。

Informa Economics预估2014年美国玉米产量为143.95亿蒲式耳，每英亩单产176.4蒲式耳。数据皆高于该机构9月19日预估的140.24亿蒲式耳与每英亩单产171.8蒲式耳。

Informa将大豆单产预估从每英亩46.5蒲式耳上调至48.5，并将产量预估从38.57亿蒲式耳上调至40.17亿。

美国商品期货交易委员会(CFTC)每周的交易商报告也显示，包括避险基金在内的非商业交易商，减持芝加哥期货交易所(CBOT)小麦的净空仓，也减持大豆净空仓。

俄罗斯小麦意外提前退出全球主要出口市场，尽管该国作物产量接近纪录新高。

美国农业部上周报告，美国小麦一周出口销售741,038吨，为两个月高位，亦高于行业预估。

加拿大统计局报告显示，该国小麦产量将较预期略为减少，油菜籽产量亦不如预期多，产量都远低于去年创下的历史纪录高位。

加拿大统计局预估所有小麦产量为2,748万吨，略低于8月预估的2,770万吨，并低于2,800万吨的平均行业预估。

阿根廷农业部周五在每周作物报告中表示，主要小麦产区未来几天的降雨可能导致再度出现漫灌，威胁作物产量。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 489.50 3.75 +0.77% +1.40% 509.80 54

CBOT玉米 326.25 3.00 +0.93% +1.08% 362.60 43

CBOT大豆 922.00 9.75 +1.07% -0.27% 973.68 38

CBOT稻米 $12.61 $0.02 +0.16% +0.40% $12.64 43

美国原油 $89.61 -$0.13 -0.14% -1.54% $92.88 31

汇率

欧元/美元 $1.252 $0.000 +0.01% -1.19%

美元/澳元 0.867 0.000 -0.01% -1.49%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 龚芳/陈宗琦；审校 王兴亚/于春红)