《分析》美元升值恐对美国企业财报带来三重打击

标题新闻：马克龙料将在法国大选决选中以61%对39%的支持率击败极右翼候选人勒庞--Opinionway
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**财报季即将揭幕**
财报季即将到来，一些海外营收比重较高的美国企业将在未来两周发布季度财报。百胜集团(Yum Brands) 将于周二公布财报，该公司海外营收比重高达77%左右，而10月14日将发布财报的英特尔(Intel) ，约83%营收来自海外。
根据汤森路透StarMine，分析师在过去30天削减对百胜的获利预估，每股盈余平均调降5.4%。不过同期英特尔的预估则小幅调升0.2%。
如果按类股划分，据标普道琼斯指数的数据，科技股海外营收比重最高，达到57%；分析师们表示，该类股当季可能因美元汇价而受创最重。
数据显示，高通(Qualcomm) 海外营收比重高达97%；其股价在第三季下挫5.6%。分析师近期对该股的获利预估几乎没有作什么修正，公司要到11月初才会发布财报。
在标普100指数当中，美国谘询公司埃森哲(Accenture) 海外营收比重最高；而在标普小型股600指数当中，Fabrinet 海外营收比例则居冠。在过去一个月里，23名修正埃森啠财测的分析师当中，有21名为下调；同期则无分析师调整Fabrinet的财测。
汤森路透数据显示，第三季发布获利预警的公司当中，科技股的数目居冠，但发布负面与正面预告的公司数量之比为2.1比1，低于标普500指数的3.3比1。(完) (编译 张明钧/徐文焰/龚芳; 审校 郑茵)
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“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
(更正：第一段译文有误，改为“美国商品期货交易管理委员会”，非“美国商品交易管理委员会”。) 以下为美国商品期货交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年4月25日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状 况报告，每口以100盎司计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(475,985口) 287,468 86,791 43,513 100,335 314,915 431,316 445,219 44,669 30,766 较4月18日变动(未平仓合约：增加3,722口) 8,157 3,248 -4,848 2,566 6,082 5,87