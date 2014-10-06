《分析》美元升值恐对美国企业财报带来三重打击

**财报季即将揭幕**

财报季即将到来，一些海外营收比重较高的美国企业将在未来两周发布季度财报。百胜集团(Yum Brands) 将于周二公布财报，该公司海外营收比重高达77%左右，而10月14日将发布财报的英特尔(Intel) ，约83%营收来自海外。

根据汤森路透StarMine，分析师在过去30天削减对百胜的获利预估，每股盈余平均调降5.4%。不过同期英特尔的预估则小幅调升0.2%。

如果按类股划分，据标普道琼斯指数的数据，科技股海外营收比重最高，达到57%；分析师们表示，该类股当季可能因美元汇价而受创最重。

数据显示，高通(Qualcomm) 海外营收比重高达97%；其股价在第三季下挫5.6%。分析师近期对该股的获利预估几乎没有作什么修正，公司要到11月初才会发布财报。

在标普100指数当中，美国谘询公司埃森哲(Accenture) 海外营收比重最高；而在标普小型股600指数当中，Fabrinet 海外营收比例则居冠。在过去一个月里，23名修正埃森啠财测的分析师当中，有21名为下调；同期则无分析师调整Fabrinet的财测。