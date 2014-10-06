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货币新闻 | 2014年 10月 6日 星期一 09:31 BJT

日本经济：似乎正朝着结束通缩的方向前进--首相安倍晋三

路透东京10月6日 - 日本首相安倍晋三周一表示，

* 经济似乎正朝着结束通缩的方向前进

* 日本出口已经触底反弹但增幅并不大

* 第二季国内生产总值(GDP)萎缩在预料之中，目前聚焦于第三季会否强劲反弹 (完)
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