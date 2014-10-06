香港金融：银行体系和金融市场上周整体运作正常--金管局

路透香港10月6日 - 香港金融管理局周一表示，本地银行体系和金融市场上周整体运作正常，今天仍有少数银行网点受集会示威活动影响而需要暂时关闭。

金管局的声明称，上周整体市场运作正常，港元汇价维持在1美元兑7.760港元附近水平。银行体系的流动性充裕，拆息保持平稳。各个即时支付结算系统和债务工具中央结算系统运作畅顺，结算量正常。

声明并指出，根据周一早上七时银行向金管局的汇报，预计今早共有7间银行的7个营业网点受影响而需要暂时关闭。相关区内一些早前受影响的自助柜员机已经恢复正常运作，但仍有部份需要暂停运作。

“占领中环”集会示威活动踏入第九天，地区遍及港岛金钟、铜锣湾以及九龙旺角。而支持“占中”的示威者周日晚间与香港政府仍处于僵持状态，之前香港政府警告，决心在示威持续逾一周多后恢复香港的正常秩序。

香港财政司司长曾俊华周日出访美国前表示，虽然“占中”活动持续多日，但并没有令金融市场出现重大事故，这实在有赖香港有效的管理制度，以及过去一年多的准备功夫。他这次出访将首次和联储局主席耶伦会面。

不过他此前曾警告，假如＂占中＂集会示威活动间持续，将有可能对香港带来结构性的损害，包括投资者对香港的形象和信心带来负面看法。 （完）