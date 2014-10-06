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亚洲 | 2014年 10月 6日 星期一 09:49 BJT

《汇市简讯》美元/日圆卖压延续至东京定盘后

0142GMT

* 美元/日圆东京定盘后跌至109.55，出口商卖压转强

* 抛盘持续，可能进一步下跌，但在109.50之前有些买盘

* 在109.50下方有些许停损单，在109.00之前又有些买单

* 技术支撑包括：小时图上的一目均衡基准线位置109.29；100小时均线位置109.26、以及200小时均线位置109.17

* 市况仍很冷清，台风正逼近东京地区(完)

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