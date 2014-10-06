东欧情势：乌克兰军方指控叛军违反持续一个月的停火协议

路透基辅/顿涅茨克10月5日 - 乌克兰军方指控俄罗斯支持的分离主义份子周日再度违反停火协议，表示乌克兰部队在东部几个地点遭到攻击，包括大城市顿涅茨克的机场。双方的停火协议已维持一个月。

军方发言人Volodymyr Polyovy在基辅的记者会上表示，过去24小时内，有两名军人丧命、六人受伤。Polyovy并称，“恐怖份子违反了停火协议。”

在叛军于乌克兰东部的要塞顿涅茨克，一名叛军高级领袖表示，在过去24小时，手下有三名士兵身亡、32人受伤，主要是在顿涅茨克机场附近的战斗所致。

叛军数周以来一直试图将政府军赶出机场，此机场被双方均视为重要战略据点。

“机场是进占该城市的跳板，”Basulin对路透表示，“我们的主要任务是把他们(政府军)赶离这座城市，这样他们再也不能炮击居民区。”

Polyovy表示，Debaltseve与Shchastye这两座城镇亦发生冲突，二者皆位于更东部靠近俄罗斯边境。

Basulin表示，过去24小时顿涅茨克附近也有三位平民丧生，声称死伤系乌克兰部队从机场附近阵地对城市外围进行炮击所致。