东欧情势：乌克兰军方指控叛军违反持续一个月的停火协议

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透基辅/顿涅茨克10月5日 - 乌克兰军方指控俄罗斯支持的分离主义份子周日再度违反停火协议，表示乌克兰部队在东部几个地点遭到攻击，包括大城市顿涅茨克的机场。双方的停火协议已维持一个月。
军方发言人Volodymyr Polyovy在基辅的记者会上表示，过去24小时内，有两名军人丧命、六人受伤。Polyovy并称，“恐怖份子违反了停火协议。”
在叛军于乌克兰东部的要塞顿涅茨克，一名叛军高级领袖表示，在过去24小时，手下有三名士兵身亡、32人受伤，主要是在顿涅茨克机场附近的战斗所致。
叛军数周以来一直试图将政府军赶出机场，此机场被双方均视为重要战略据点。
“机场是进占该城市的跳板，”Basulin对路透表示，“我们的主要任务是把他们(政府军)赶离这座城市，这样他们再也不能炮击居民区。”
Polyovy表示，Debaltseve与Shchastye这两座城镇亦发生冲突，二者皆位于更东部靠近俄罗斯边境。
Basulin表示，过去24小时顿涅茨克附近也有三位平民丧生，声称死伤系乌克兰部队从机场附近阵地对城市外围进行炮击所致。
乌克兰部队否认对平民开火，并称只对叛军的攻击做出回应。(完) (编译 陈宗琦；审校 徐文焰)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)