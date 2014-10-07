香港数据：9月PMI轻微回升，惟连续第二个月低于盛衰分界线--汇丰

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港10月7日 - 以下为汇丰香港9月份采购经理人指数(PMI)数据：
2014年9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 13年12月 11月 10月
49.8 49.6 50.4 50.1 49.1 49.7 49.9 53.3 52.7 51.2 52.1 50.1
--汇丰香港9月PMI微升至49.8，但连续第二个月低于盛衰分界线。
--9月私营企业产出量略见增加，弥补了8月份的小量减幅。
--月内新业务量于累跌四个月后，大致维持上月水平。新订单增长欠奉，内地新工作量连续第二个月下跌是原因之一。
--企业的积压工作量连升两个月，惟幅度轻微。未完成工作量增加的受访业者普遍认为，原因在于新工作量较预期为多。
--9月私营企业职位连续六个月下跌，职位流失率虽属温和，但较8月份略为加快，为四个月以来最强劲。
--私营企业负担的总成本进一步上升。经调整季节性因素后，9月通胀率较前一个月略有加速，但整体程度仍属温和。数据显示，在最近一个调查期内，员工成本上升令成本负担加重。
--库存量连续四个月上升后，9月份首度下降，但清减率仅属轻微。
汇丰环球研究大中华区经济师朱日平在评论调查结果时表示，＂香港经济开始转稳，但周期性放缓的影响正从恶化中的就业市场环境中显示出来。尽管9月份的产出量略见增加，但企业以更快的速度削减职位，这将会拖低未来几个季度的消费表现。在就业趋势扭转前，未来数月新接订单可能需要有较明显的增加。＂（完） (记者 梁慧仪; 审校)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申