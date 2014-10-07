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货币新闻 | 2014年 10月 7日 星期二 10:30 BJT

香港数据：9月PMI轻微回升，惟连续第二个月低于盛衰分界线--汇丰

路透香港10月7日 - 以下为汇丰香港9月份采购经理人指数(PMI)数据：

2014年9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 13年12月 11月 10月

49.8 49.6 50.4 50.1 49.1 49.7 49.9 53.3 52.7 51.2 52.1 50.1

--汇丰香港9月PMI微升至49.8，但连续第二个月低于盛衰分界线。

--9月私营企业产出量略见增加，弥补了8月份的小量减幅。

--月内新业务量于累跌四个月后，大致维持上月水平。新订单增长欠奉，内地新工作量连续第二个月下跌是原因之一。

--企业的积压工作量连升两个月，惟幅度轻微。未完成工作量增加的受访业者普遍认为，原因在于新工作量较预期为多。

--9月私营企业职位连续六个月下跌，职位流失率虽属温和，但较8月份略为加快，为四个月以来最强劲。

--私营企业负担的总成本进一步上升。经调整季节性因素后，9月通胀率较前一个月略有加速，但整体程度仍属温和。数据显示，在最近一个调查期内，员工成本上升令成本负担加重。

--库存量连续四个月上升后，9月份首度下降，但清减率仅属轻微。

汇丰环球研究大中华区经济师朱日平在评论调查结果时表示，＂香港经济开始转稳，但周期性放缓的影响正从恶化中的就业市场环境中显示出来。尽管9月份的产出量略见增加，但企业以更快的速度削减职位，这将会拖低未来几个季度的消费表现。在就业趋势扭转前，未来数月新接订单可能需要有较明显的增加。＂（完） (记者 梁慧仪; 审校)
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