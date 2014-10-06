港报社评：支持果断执法，尽快恢复秩序--星岛日报10月6日

在香港政府总部和旺角的占领行动，昨天本来稍现转机，示威者原同意停止阻塞金钟特首办公室外的道路，以及将义工撤出旺角；可是，一批人撤出即有另一批死硬分子补入，声言不顾一切坚决留守。在这时刻，恶劣局面并没改变，受影响的市民不满情绪正不断高涨，旺角治安更如“火药桶”愈来愈高危，惟有警方果断执法，才可恢复社会正常秩序。

占中组织者昨日缩窄对金钟港铁站通往政府总部行人通道的封锁，方便公务员今天到政总上班，当局又宣布中西区和湾仔的中学今天复课，再加上局部撤离行动，本来有助缓和近日绷紧的气氛，可是本来释出善意的举动，却被激进示威者阻挠，而学联又公布不会撤离，事态又回到了危机四伏的对峙局面。

今次运动发展到目前的恶劣局面，有不少社会领袖，由宗教领袖到8大校长，不管是建制派或民主派，都呼吁学生停止占领行动，但恐怕这番苦心只是徒然。

示威者的非法占领行动，已令社会付出不菲代价，社会不容许长期处于无政府状态，尤其是旺角这颗待爆的炸弹，更应该有果断的拆弹行动。在这危险境况下，我们支持警方果断执法，尽快以有力行动清场，防止出现大规模流血冲突甚至暴动，让市民回复正常生活、经济回复正常运作、法律回复正当权威的社会秩序。

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