港报社评：必须追究“占中三丑”法律责任--文汇报10月6日

“占中三丑”一手策划组织的违法“占领中环”持续逾1周，出现大规模破坏法治和暴力骚乱场面，并导致香港各行各业和市民蒙受巨大损失。“占中”灾难，谁之罪？俗话说“冤有头债有主”。“占中三丑”开始策动“占中”时就明言“占中”是违法的，他们会承担法律责任。“占中”已酿如此严重的后果，“占中三丑”就必须承担法律责任。当局必须依法追究“占中三丑”作为“占中”发起人的法律责任，才能有效维护香港法治，防止“占中”灾难重演。需要指出的是，参加占领行动的大部分市民和学生与“占中三丑”不同，他们需要恢复理性，停止一切占领行动，而“占中三丑”则必须面对承担法律责任的后果。

事实证明，“占中”破坏法治，破坏社会安宁，严重影响经济民生与市民安全，祸害青年学生，使香港成为暴戾之都、动乱之都，后果非常严重。香港是法治社会，在法律面前人人平等，必须依法追究“占中三丑”的刑事责任。“占中”导致香港各行各业和市民蒙受巨大经济损失。据学者测算，“占中”发生以来，保守估计造成的经济损失3,500亿元，相等于平均每名港人承受了5万元的损失。已有业界团体准备向“占中”发起人和支持团体提出集体索偿。发起“占中”行动的“占中三丑”还须承担向各行各业和市民赔偿损失的法律责任。

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