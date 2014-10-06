港报社评：一国两制信心新低30年勾勒对港变化--明报10月6日

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
“占领中环”困局昨天有向好的发展，原来留守特首办外的一批市民，同意撤离，学联也正在筹备与政务司长的会议；然而，倘若以为过去一星期香港社会的抗争，最终以学联能够与林郑月娥展开对话，就以为已从薄冰上走了过来，从而认定民间对政改决定的反弹销声匿迹或强度减弱，那是错误判断，因为从这几天的事态可见，第2次大规模的抗争或许就在不远。香港今天面对的问题核心，不在于某一次或两次的事件处理思维或做法，而是中国对港政策能否让香港巿民感到是信守“一国两制，港人治港，高度自治”。
过去的8天，香港多个地点有大量巿民占领集会，其中更是青年占多数。这在客观上说明了，巿民以行动表达对保持香港核心价值的坚实理念，而他们走上街头的原因，正是眼看这些镌刻在《中英联合声明》的承诺一点一滴消失。事实上，令历史唏嘘的是，30年来的中央对港政策的变化、21年来的香港民意对一国两制信心的减弱，一一发生在全民就业经济畅旺的今天，恐怕这是1980年代擘划“一国两制，港人治港，高度自治”的中国领导层当年难以预想的情状。失去了的信任如何重建、未来两地关系会往哪里去，这一切质疑必须妥善解决，否则的话，前路只会愈加崎岖、人心更加波动、社会反对运动会更多。
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路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%