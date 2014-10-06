港报社评：化解矛盾必先扬弃阴谋论和敌意--信报10月6日

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
占领中环演变成占领不同区域的示威活动，参与人士绝大多数出于自发性，因此显得群龙无首甚至进退失据；正当部分占领者同意撤离集会地点之际，另一部分示威者即时反对，坚决留下来「直至清场」。大型群众运动欠缺核心人物带领，既让人感到场面充满着失控的忧虑，但同时却可以反证，这次史无前例的抗争，是大量市民对更大程度民主政治制度的集体诉求，背后没有什么不可告人的阴谋，中国和特区政府切莫以有色眼镜视之，断乎不可上纲上线把占领活动定性为“乱港卖国”，否则透过对话解决问题的渠道将会被堵死。
纷纷扰扰的占领活动持续多日，目前比较大的共识是社会各界呼吁示威者撤离集会现场。香港中文大学校长沈祖尧发出公开信，以父亲的心恳请学生千万不要作无必要的牺牲，退一步不等于放弃与失败，给对话一个机会，促重开道路。终审法院前首席法官李国能在报章发表声明，恳请学生立即撤离抗议场地，不然人身安全将面临危险。连前最高法院首席法官杨铁梁也劝示威者用言语和文字去讨论事件，进一步争取其诉求，会远比用肢体来表达有效得多。全国政协常委唐英年亦认为，解决问题最好的方法是对话，不是对峙。事实上，无论从示威者的人身安全出发，还是出于对社会民生急须回复正常考虑，停止占领行动此其时矣。
香港是700万人的家，套用反家暴的宣传口号，赢了一场交，输了一个家，值得吗？
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工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%