港报社评：化解矛盾必先扬弃阴谋论和敌意--信报10月6日

占领中环演变成占领不同区域的示威活动，参与人士绝大多数出于自发性，因此显得群龙无首甚至进退失据；正当部分占领者同意撤离集会地点之际，另一部分示威者即时反对，坚决留下来「直至清场」。大型群众运动欠缺核心人物带领，既让人感到场面充满着失控的忧虑，但同时却可以反证，这次史无前例的抗争，是大量市民对更大程度民主政治制度的集体诉求，背后没有什么不可告人的阴谋，中国和特区政府切莫以有色眼镜视之，断乎不可上纲上线把占领活动定性为“乱港卖国”，否则透过对话解决问题的渠道将会被堵死。

纷纷扰扰的占领活动持续多日，目前比较大的共识是社会各界呼吁示威者撤离集会现场。香港中文大学校长沈祖尧发出公开信，以父亲的心恳请学生千万不要作无必要的牺牲，退一步不等于放弃与失败，给对话一个机会，促重开道路。终审法院前首席法官李国能在报章发表声明，恳请学生立即撤离抗议场地，不然人身安全将面临危险。连前最高法院首席法官杨铁梁也劝示威者用言语和文字去讨论事件，进一步争取其诉求，会远比用肢体来表达有效得多。全国政协常委唐英年亦认为，解决问题最好的方法是对话，不是对峙。事实上，无论从示威者的人身安全出发，还是出于对社会民生急须回复正常考虑，停止占领行动此其时矣。

香港是700万人的家，套用反家暴的宣传口号，赢了一场交，输了一个家，值得吗？

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