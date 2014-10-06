港报社评：对话取代清场，中港免沦输家--经济日报10月6日

占领运动的气氛近一、两天急剧拉紧，因各界忧虑港府即将强硬清场。激进的占领人士须明白运动要进退有度，不能唯勇；港府更要明白强硬清场势后患无穷，应释善意力解困局。

香港特首梁振英上周六宣布，现时最迫切的是政府总部出入通道必须在今天恢复畅通，外界随即担心政府将强硬清场。再加上新华社报道全国干部坚决反对占中非法集会，似不寻常；且本港重量级人士包括前终审法院首席法官李国能等，突纷纷呼吁占领者撤离以保人身安全，予人山雨欲来之感。

除深忧或将武力清场外，亦有猜测紧张气氛是当局造势迫占领者与政府对话，甚或以危机感分化占领群众。不论底蕴如何，部分占领者已愿让步，如学联已重申愿与政府对话，金钟占领者亦讨论是否开放政总通道。

若再强硬清场引至流血收场，纵成功清场，亦势在官民之间造成难以癒合的创伤，未来将面对更多不合作运动、更多街头抗争，只会更难管治。港府应释出更多善意，如提出对话具体日期，诚邀占领者对话。

此外，矛盾症结在于政改，导火綫是人大所定政改框架在港人眼中太紧，港人正期望港府以至中国的回应，望能在可能空间下腾出回旋空间与弹性，消减矛盾。毕竟，若港因冲突加剧而陷无法管治，港人与香港固是输家，若港人与中国互信消减、一国两制在国际上失去声誉，中国亦成输家。

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