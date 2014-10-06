港报社评：对话取代清场，中港免沦输家--经济日报10月6日

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
占领运动的气氛近一、两天急剧拉紧，因各界忧虑港府即将强硬清场。激进的占领人士须明白运动要进退有度，不能唯勇；港府更要明白强硬清场势后患无穷，应释善意力解困局。
香港特首梁振英上周六宣布，现时最迫切的是政府总部出入通道必须在今天恢复畅通，外界随即担心政府将强硬清场。再加上新华社报道全国干部坚决反对占中非法集会，似不寻常；且本港重量级人士包括前终审法院首席法官李国能等，突纷纷呼吁占领者撤离以保人身安全，予人山雨欲来之感。
除深忧或将武力清场外，亦有猜测紧张气氛是当局造势迫占领者与政府对话，甚或以危机感分化占领群众。不论底蕴如何，部分占领者已愿让步，如学联已重申愿与政府对话，金钟占领者亦讨论是否开放政总通道。
若再强硬清场引至流血收场，纵成功清场，亦势在官民之间造成难以癒合的创伤，未来将面对更多不合作运动、更多街头抗争，只会更难管治。港府应释出更多善意，如提出对话具体日期，诚邀占领者对话。
此外，矛盾症结在于政改，导火綫是人大所定政改框架在港人眼中太紧，港人正期望港府以至中国的回应，望能在可能空间下腾出回旋空间与弹性，消减矛盾。毕竟，若港因冲突加剧而陷无法管治，港人与香港固是输家，若港人与中国互信消减、一国两制在国际上失去声誉，中国亦成输家。
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工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%