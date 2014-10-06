欧元区经济：希腊预计2015年预算盈余接近救助计划设定的目标--报导

更正 -《独家新闻》黑石旗下GSO增持J. Crew债券，以得到有利可图的重组结果
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
路透雅典10月4日 - 希腊副财长Christos Staikouras在周六刊出的一份专访中称，希腊力争明年实现基本预算盈余与经济产出之比达到2.9%，略低于其救助协议设定的3%目标水准。
这是周一将提交议会2015年预算草案的部分内容。国际金主、欧盟和国际货币基金组织(IMF)的视察人员将对希腊救助计划进行评估。
Christos Staikouras在接受周报To Vima专访时还表示，希腊债务危机最严重时期推出的“团结税”明年将调降30%。
希腊上个月表示，包括团结税和取暖油消费税等不得人心的税种将调降，这表明实施四年的撙节举措接近尾声。
Staikouras还指出，希腊今年基本预算盈余与GDP之比达到1.5%的目标料会超额完成。
“按当前数据看，(2014年)基本盈余估计相当于GDP的2%左右，远高于目标，”他说。(完) (编译 李爽 审校 龚芳)
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
路透华盛顿5月1日 - 周日晚些时候美国国会谈判代表经过协商，就1万亿美元左右的联邦资金达成协议，这些资金有望避免美国政府本周晚些时候停摆，同时也会为特朗普许诺的军事强化策略提供首期资金。
路透东京5月1日 - 日本短期公债价格周一略下跌，此前日本央行削减对剩余期限三至五年的公债购买量；而假期即将来临，市场交投稀疏，整体人气迟滞。 指标10年期公债未有交易，10年期公债期货 收平，报151.02。 东京市场将从周三起因黄金周假期休市三天。一些亚洲和欧洲市场周一因假期休市。 日本央行周一在其例行购债操作中，将剩余期限三至五年的公债购买规模降至3,000亿 日圆(26.9亿美元)，前次为3,200亿日圆。 规模下降符合预期，据日本央行周五公布的例行购债操作细节，日本央行计划5月在每 次操作中买进2,500-3,500亿日圆剩余期限三到五年的日本公债，少于4月的3,000-4,000亿 日圆，以及3月的3,500-4,500亿日圆。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价