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债券 | 2014年 10月 6日 星期一 10:52 BJT

欧元区经济：希腊预计2015年预算盈余接近救助计划设定的目标--报导

路透雅典10月4日 - 希腊副财长Christos Staikouras在周六刊出的一份专访中称，希腊力争明年实现基本预算盈余与经济产出之比达到2.9%，略低于其救助协议设定的3%目标水准。

这是周一将提交议会2015年预算草案的部分内容。国际金主、欧盟和国际货币基金组织(IMF)的视察人员将对希腊救助计划进行评估。

Christos Staikouras在接受周报To Vima专访时还表示，希腊债务危机最严重时期推出的“团结税”明年将调降30%。

希腊上个月表示，包括团结税和取暖油消费税等不得人心的税种将调降，这表明实施四年的撙节举措接近尾声。

Staikouras还指出，希腊今年基本预算盈余与GDP之比达到1.5%的目标料会超额完成。

“按当前数据看，(2014年)基本盈余估计相当于GDP的2%左右，远高于目标，”他说。(完) (编译 李爽 审校 龚芳)
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