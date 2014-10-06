全球经济：世行调降中国及东亚发展中经济体2014-16年经济增长预估

标题新闻：马克龙料将在法国大选决选中以61%对39%的支持率击败极右翼候选人勒庞--Opinionway
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美联储料将在明年某一时点开始升息，分析师预计如果美联储推出更积极的政策紧缩周期，那么可能将引发资本从一些新兴市场经济体外逃。
该报告称，2014年下半年印尼经济成长可能将受到抑制，因与商品相关的收入疲弱，政府支出低于预期，而且信贷扩张放缓。泰国来说，近期政治动荡局势的缓解将促使经济恢复成长。
世界银行称，该地区面临的普遍风险包括全球需求复苏可能慢于预期，以及利率快速上升等，这可能导致东亚与太平洋(EAP)部分国家的偿债问题，尤其是家庭和企业层面。
“就马来西亚和泰国来说，它们的家庭负债率较高，如果突然升息的话，或将抑制家庭预算，并可能削减消费支出，”该报告称。
“在中国，...快速升息可能将在产能过剩产业的企业贷款方中引发流动性问题，还可能出现偿付能力问题，”该报告补充称。
世界银行称，该地区的其他风险可能是中国经济严重放缓，但这种可能性较低，部分因为中国政府具有财政缓冲，能够提供经济刺激，或者在出现不良贷款问题时救助银行业。(完)
(编译 张荻/李爽/徐文焰/于春红; 审校 龚芳/王兴亚/张明钧/杜明霞)
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“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
(更正：第一段译文有误，改为“美国商品期货交易管理委员会”，非“美国商品交易管理委员会”。) 以下为美国商品期货交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年4月25日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状 况报告，每口以100盎司计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(475,985口) 287,468 86,791 43,513 100,335 314,915 431,316 445,219 44,669 30,766 较4月18日变动(未平仓合约：增加3,722口) 8,157 3,248 -4,848 2,566 6,082 5,87