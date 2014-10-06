全球经济：世行调降中国及东亚发展中经济体2014-16年经济增长预估

美联储料将在明年某一时点开始升息，分析师预计如果美联储推出更积极的政策紧缩周期，那么可能将引发资本从一些新兴市场经济体外逃。

该报告称，2014年下半年印尼经济成长可能将受到抑制，因与商品相关的收入疲弱，政府支出低于预期，而且信贷扩张放缓。泰国来说，近期政治动荡局势的缓解将促使经济恢复成长。

世界银行称，该地区面临的普遍风险包括全球需求复苏可能慢于预期，以及利率快速上升等，这可能导致东亚与太平洋(EAP)部分国家的偿债问题，尤其是家庭和企业层面。

“就马来西亚和泰国来说，它们的家庭负债率较高，如果突然升息的话，或将抑制家庭预算，并可能削减消费支出，”该报告称。

“在中国，...快速升息可能将在产能过剩产业的企业贷款方中引发流动性问题，还可能出现偿付能力问题，”该报告补充称。

世界银行称，该地区的其他风险可能是中国经济严重放缓，但这种可能性较低，部分因为中国政府具有财政缓冲，能够提供经济刺激，或者在出现不良贷款问题时救助银行业。(完)