德国个股：西门子可能因为利润较低关闭部门能源工厂

标题新闻：马克龙料将在法国大选决选中以61%对39%的支持率击败极右翼候选人勒庞--Opinionway
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路透法兰克福10月4日 - 德国工业综合企业西门子 能源部门主管Lisa Davis对德国股市日报表示，西门子能源部门未来几年料只能实现低利润，因此有可能关闭部分工厂。
Lisa Davis称，公司在对每个工厂进行核查，暂不清楚哪些工厂会被关闭，或者它们是否会转向生产其它产品。
“我们预计(电力和燃气部门)未来两三年只能实现低利润，”股市日报援引她的话说。
新成立的电力和燃气部门生产从燃气涡轮到压缩机的各类产品。西门子今年通过收购美国Dresser Rand 和罗尔斯-罗伊斯(Rolls-Royce)旗下的电力业务，加强了该部门的业务。(完) (编译 白云; 审校 张荻)
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“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
(更正：第一段译文有误，改为“美国商品期货交易管理委员会”，非“美国商品交易管理委员会”。) 以下为美国商品期货交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年4月25日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状 况报告，每口以100盎司计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(475,985口) 287,468 86,791 43,513 100,335 314,915 431,316 445,219 44,669 30,766 较4月18日变动(未平仓合约：增加3,722口) 8,157 3,248 -4,848 2,566 6,082 5,87