德国个股：西门子可能因为利润较低关闭部门能源工厂

路透法兰克福10月4日 - 德国工业综合企业西门子 能源部门主管Lisa Davis对德国股市日报表示，西门子能源部门未来几年料只能实现低利润，因此有可能关闭部分工厂。

Lisa Davis称，公司在对每个工厂进行核查，暂不清楚哪些工厂会被关闭，或者它们是否会转向生产其它产品。

“我们预计(电力和燃气部门)未来两三年只能实现低利润，”股市日报援引她的话说。

新成立的电力和燃气部门生产从燃气涡轮到压缩机的各类产品。西门子今年通过收购美国Dresser Rand 和罗尔斯-罗伊斯(Rolls-Royce)旗下的电力业务，加强了该部门的业务。(完) (编译 白云; 审校 张荻)