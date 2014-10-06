全球金市：金价跌至15个月低点，因美国非农就业数据强劲

0138 GMT，现货金 下跌0.27%至每盎司1,187.45美元。稍早低见每盎司1,183.46美元，为2013年6月以来最低水平。

“美元升值是黄金最主要的问题。人气相当偏空，但我预期会有反弹出现，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung表示，他预估金价支撑为每盎司1,180美元。

“有一些实货买盘，但溢价并没有改变。我们必须看当天稍晚会有什么变化。当然，如果需求出现，就会推升溢价。”

尽管现货金价大幅下跌，对伦敦现货金价溢价报每盎司1.20-1.60美元，同上周维持不变。

美国期金 报每盎司1,188美元，下跌0.41%。

美元周一在亚洲早盘以强劲表现展开新的一周，接近之前触及的逾四年高位附近，受此前美国非农就业报告强劲，使得美联储可能在2015年中或更早升息的臆测升温提振。

美国劳工部公布，9月非农就业岗位增加24.8万个，失业率降0.2个百分点至5.9%，为2008年7月以来最低。 凸显美国经济持续成长，升息臆测的可信度提高。(完)

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