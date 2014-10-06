全球金市：金价跌至15个月低点，因美国非农就业数据强劲

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
0138 GMT，现货金 下跌0.27%至每盎司1,187.45美元。稍早低见每盎司1,183.46美元，为2013年6月以来最低水平。
“美元升值是黄金最主要的问题。人气相当偏空，但我预期会有反弹出现，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung表示，他预估金价支撑为每盎司1,180美元。
“有一些实货买盘，但溢价并没有改变。我们必须看当天稍晚会有什么变化。当然，如果需求出现，就会推升溢价。”
尽管现货金价大幅下跌，对伦敦现货金价溢价报每盎司1.20-1.60美元，同上周维持不变。
美国期金 报每盎司1,188美元，下跌0.41%。
美元周一在亚洲早盘以强劲表现展开新的一周，接近之前触及的逾四年高位附近，受此前美国非农就业报告强劲，使得美联储可能在2015年中或更早升息的臆测升温提振。
美国劳工部公布，9月非农就业岗位增加24.8万个，失业率降0.2个百分点至5.9%，为2008年7月以来最低。 凸显美国经济持续成长，升息臆测的可信度提高。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 于春红/陈宗琦；审校 张荻/张明钧)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%