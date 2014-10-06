台湾债市：指标五年券殖利率早盘微扬，反应美国就业数据优于预期

路透台北10月6日 - 台湾指标五年期公债103/15 殖利率周一早盘微扬。交易员指出，美国9月非农就业数据优于预期，失业率降至六年新低，市场对美联储提前升息的担忧再度升温，带动台债殖利率稍随美债走高。

不过，他们也表示，本周台债面临五年券103/15即将标售的变数，市场预期在标债前，该券殖利率料暂在既有区间波动，量缩静待标债结果出炉。