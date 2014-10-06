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亚洲 | 2014年 10月 6日 星期一 10:22 BJT

台湾债市：指标五年券殖利率早盘微扬，反应美国就业数据优于预期

路透台北10月6日 - 台湾指标五年期公债103/15 殖利率周一早盘微扬。交易员指出，美国9月非农就业数据优于预期，失业率降至六年新低，市场对美联储提前升息的担忧再度升温，带动台债殖利率稍随美债走高。

不过，他们也表示，本周台债面临五年券103/15即将标售的变数，市场预期在标债前，该券殖利率料暂在既有区间波动，量缩静待标债结果出炉。

“五年新券标债前可能出现盘整状况。”一位证券台债交易员说。

五年期103/15可分割公债将于周四(9日)标售，预估发行400亿台币，将在10月15日发行。

美国公债收益率上周五上涨，此前数据显示9月非农就业岗位增长24.8万，超过分析师预估，失业率也降0.2个百分点至5.9%，且本周美国将有610亿美元新债进场。指标10年期公债 尾盘跌5/32，收益率报2.45%，数据发布前报2.44%，稍早一度高见2.48%。

预估指标公债主要交投区间：

* 五年公债103/15 发行前交易：1.27-1.30%

本地时间10:18时最新报价：

* 103/15期五年公债发行前交易殖利率微扬0.40基点报1.2790%。

以下为最新相关报导连结：

--美国债市：强劲就业数据公布后公债收益率上涨，关注下周新债供应

--欧元债市：强劲的美国就业数据推高德债收益率

--《综述》美国9月非农就业增长超预估，支持美联储明年升息预期

--标题新闻：美国首例埃博拉病患病情周六急转直下，其他疑似病例则已排除感染 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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