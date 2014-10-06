台湾债市：指标五年券殖利率早盘微扬，反应美国就业数据优于预期

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
路透台北10月6日 - 台湾指标五年期公债103/15 殖利率周一早盘微扬。交易员指出，美国9月非农就业数据优于预期，失业率降至六年新低，市场对美联储提前升息的担忧再度升温，带动台债殖利率稍随美债走高。
不过，他们也表示，本周台债面临五年券103/15即将标售的变数，市场预期在标债前，该券殖利率料暂在既有区间波动，量缩静待标债结果出炉。
“五年新券标债前可能出现盘整状况。”一位证券台债交易员说。
五年期103/15可分割公债将于周四(9日)标售，预估发行400亿台币，将在10月15日发行。
美国公债收益率上周五上涨，此前数据显示9月非农就业岗位增长24.8万，超过分析师预估，失业率也降0.2个百分点至5.9%，且本周美国将有610亿美元新债进场。指标10年期公债 尾盘跌5/32，收益率报2.45%，数据发布前报2.44%，稍早一度高见2.48%。
预估指标公债主要交投区间：
* 五年公债103/15 发行前交易：1.27-1.30%
本地时间10:18时最新报价：
* 103/15期五年公债发行前交易殖利率微扬0.40基点报1.2790%。
以下为最新相关报导连结：
--美国债市：强劲就业数据公布后公债收益率上涨，关注下周新债供应
--欧元债市：强劲的美国就业数据推高德债收益率
--《综述》美国9月非农就业增长超预估，支持美联储明年升息预期
--标题新闻：美国首例埃博拉病患病情周六急转直下，其他疑似病例则已排除感染 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%