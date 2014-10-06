台湾债市：RP利率持平，券商端资金缺口不大

路透台北10月6日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周一持平。交易商表示，今日券商端资金缺口不大，RP融资需求减少，到期续作就足以因应资金缺口，RP利率持稳在既有区间。

市场人士指出，目前整体资金情势偏向宽松，尽管周三有两档国际板债券交割，并未出现提前调度资金的情况。

〞国际板债券大买家寿险端虽没有新钱，但到期续作都OK，并没有走钱。〞一本地证券商交易员说。

另有票券资调人士提及，国际板债券影响的是台债买盘力道，对RP市场影响有限，寿险端过去一周资金仍持续涌进RP市场，显示寿险端资金相当充裕，RP利率料将续处区间低位。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.65%，大致持平上日。

票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.53-0.55%，票券商的极短天期利率在0.46-0.48%，与上日相同。

本周外币债交割包括：周三德意志银行国际板债券交割1.7亿澳元、国泰世华银行美元债交割9.9亿美元。(台湾主要外币债券近期发行情况一览，请点选 )