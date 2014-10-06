台湾债市：RP利率持平，券商端资金缺口不大

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
路透台北10月6日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周一持平。交易商表示，今日券商端资金缺口不大，RP融资需求减少，到期续作就足以因应资金缺口，RP利率持稳在既有区间。
市场人士指出，目前整体资金情势偏向宽松，尽管周三有两档国际板债券交割，并未出现提前调度资金的情况。
〞国际板债券大买家寿险端虽没有新钱，但到期续作都OK，并没有走钱。〞一本地证券商交易员说。
另有票券资调人士提及，国际板债券影响的是台债买盘力道，对RP市场影响有限，寿险端过去一周资金仍持续涌进RP市场，显示寿险端资金相当充裕，RP利率料将续处区间低位。
今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.65%，大致持平上日。
票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.53-0.55%，票券商的极短天期利率在0.46-0.48%，与上日相同。
本周外币债交割包括：周三德意志银行国际板债券交割1.7亿澳元、国泰世华银行美元债交割9.9亿美元。(台湾主要外币债券近期发行情况一览，请点选 )
本周台币债券交割因子有：周一交割1,200亿台币一年期定存单及耕兴 6亿可转债、周三交割鸿海 公司债92亿台币及瑞传 6亿台币可转债。此外，周一鸿海公司债还本付息34.1亿台币。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%