台湾汇市：台币盘初走贬，美就业数据强劲推升美元

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
路透台北10月6日 - 台币兑美元 周一盘初走贬，汇银人士指出，美国强劲的就业数据推升美元，韩元大跌，带动台币走弱。
汇银人士表示，台北外汇交易盘初第一盘分时交易汇价区间，台币并未贬破上周一的低位30.520。由于盘初的交易区间一向被市场视为台湾央行授意的当日交易区间，这使得美元买盘相对观望。
〞出口商在30.480附近有出来丢，而且美元的买盘没有太强劲。〞一位小型商银交易人士说。
他们也表示，由于央行操作汇价偏向稳定，因此30.520这个价位台币有所支撑，后续若是外资的汇出力道不足，台币短期较难贬破这个价位。今日台币区间先看30.450-30.500。
上周五外资结束先前连续17日在台湾股市的卖超转为买超，今日动向值得关注。
本地时间10:17台股 升0.11%报9,115.33点；MSCI亚太明晟(除日本)指数 同时间仅微升0.04%。
盘初台币主要交易区间在30.465-30.487，上交易日主要区间在30.391-30.430。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点折价缩小，美元看涨；一个月远汇报价 暂报在30.460/30.474左右，上日纽约盘收在30.480。
韩元 盘中大贬至1,069.4，上交易日收盘在1,061.4。
美元周一亚洲早盘走势强劲，守在接近逾四年高位处。美国上周公布乐观的非农就业报告，令市场益发预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在明年年中或更早升息，扶助美元升至逾四年高点。
美国劳工部公布，9月非农就业岗位增加24.8万个，失业率降0.2个百分点至5.9%，为2008年7月以来最低。
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.45-30.50
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工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%