台湾汇市：台币盘初走贬，美就业数据强劲推升美元

路透台北10月6日 - 台币兑美元 周一盘初走贬，汇银人士指出，美国强劲的就业数据推升美元，韩元大跌，带动台币走弱。

汇银人士表示，台北外汇交易盘初第一盘分时交易汇价区间，台币并未贬破上周一的低位30.520。由于盘初的交易区间一向被市场视为台湾央行授意的当日交易区间，这使得美元买盘相对观望。

〞出口商在30.480附近有出来丢，而且美元的买盘没有太强劲。〞一位小型商银交易人士说。

他们也表示，由于央行操作汇价偏向稳定，因此30.520这个价位台币有所支撑，后续若是外资的汇出力道不足，台币短期较难贬破这个价位。今日台币区间先看30.450-30.500。

上周五外资结束先前连续17日在台湾股市的卖超转为买超，今日动向值得关注。

本地时间10:17台股 升0.11%报9,115.33点；MSCI亚太明晟(除日本)指数 同时间仅微升0.04%。

盘初台币主要交易区间在30.465-30.487，上交易日主要区间在30.391-30.430。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点折价缩小，美元看涨；一个月远汇报价 暂报在30.460/30.474左右，上日纽约盘收在30.480。

韩元 盘中大贬至1,069.4，上交易日收盘在1,061.4。

美元周一亚洲早盘走势强劲，守在接近逾四年高位处。美国上周公布乐观的非农就业报告，令市场益发预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在明年年中或更早升息，扶助美元升至逾四年高点。

美国劳工部公布，9月非农就业岗位增加24.8万个，失业率降0.2个百分点至5.9%，为2008年7月以来最低。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.45-30.50

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