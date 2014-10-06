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亚洲 | 2014年 10月 6日 星期一 10:33 BJT

台湾股市：小跌，但宏达电因第三季获利优于预期而上涨

路透台北10月6日 - 台湾股市周一下跌0.2%，尾随周边其他地区股市，不过宏达电 上涨，因上周五公布第三季获利优于市场预期。

0149GMT时，台股加权股价指数 下跌19.65点至9,086.63点。上周五收升1.46%。

宏达电上涨0.76%，该公司上周五公布第三季扭亏为盈，去年同期大幅亏损。

电子类指数 因此上涨0.1%。

大立光 上涨1.46%，因9月营收强劲。

金融保险类指数 跌0.5%；营造建材类指数 跌0.26%。(完) 　　
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