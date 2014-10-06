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亚洲 | 2014年 10月 6日 星期一 10:51 BJT

日本股市：受美国就业报告提振上扬，抗击埃博拉希望促富士胶片大涨

美国劳工部公布，9月非农就业岗位增加24.8万个，失业率降0.2个百分点至5.9%，为2008年7月以来最低。

“市场乐观看待美国经济。市场下一个关注点是美国升息的速度，”三井住友信托银行首席投资官Masashi Oda称，“利率上升是好事，但升速如果过快，股市可能会受到冲击。”

富士胶片上扬5.1%，至六年高位3,580日圆，按成交额计是第三活跃个股，此前一名感染埃博拉病毒的志愿者护士成功治癒出院。

富士胶片上个月在声明中称，这名患者接受了该公司抗流感病毒药物Avigan的治疗。

东证股价指数 上涨1.3%至1,299.19点，JPX日经400指数 上升1.3%至11,810.89点。(完)
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