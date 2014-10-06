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亚洲 | 2014年 10月 6日 星期一 10:31 BJT

日本债市：价格受抑，因日股上扬且美债表现不佳

路透东京10月6日 - 日本公债价格周一受到抑制，因为日股反弹且强劲的美国非农就业报告打压美债。

不过日债跌幅受限，因为强劲买需支撑较短期债券。日本央行在量化宽松行动中购买较短期债，令此类债券供应趋紧。

“公债期货下跌受限，由于较短期品种供应依然紧俏，也令其他年期的公债收益率承受下行压力，”国内一家银行的交易员表示。

美国公债收益率上周五上涨，此前数据显示美国9月非农就业岗位增加24.8万个，增幅远超分析师预估。

日股日经指数 上扬1.2%，跟随美股升势。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 0.060%

五年期公债 0.000% +0.0 0.145%

10年期公债 0.515% +0.0 0.515%

20年期公债 1.355% +0.0 1.355%

30年期公债 0.000% +0.0 1.640%

10年期公债期货 <0#JGB:> 145.92 -0.06 145.98

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 徐文焰；审校 王兴亚)
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