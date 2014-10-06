日本债市：价格受抑，因日股上扬且美债表现不佳

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
路透东京10月6日 - 日本公债价格周一受到抑制，因为日股反弹且强劲的美国非农就业报告打压美债。
不过日债跌幅受限，因为强劲买需支撑较短期债券。日本央行在量化宽松行动中购买较短期债，令此类债券供应趋紧。
“公债期货下跌受限，由于较短期品种供应依然紧俏，也令其他年期的公债收益率承受下行压力，”国内一家银行的交易员表示。
美国公债收益率上周五上涨，此前数据显示美国9月非农就业岗位增加24.8万个，增幅远超分析师预估。
日股日经指数 上扬1.2%，跟随美股升势。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% +0.0 0.060%
五年期公债 0.000% +0.0 0.145%
10年期公债 0.515% +0.0 0.515%
20年期公债 1.355% +0.0 1.355%
30年期公债 0.000% +0.0 1.640%
10年期公债期货 <0#JGB:> 145.92 -0.06 145.98
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 徐文焰；审校 王兴亚)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%