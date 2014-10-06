全球金融：摩根大通将实货商品业务卖给摩科瑞，入账8亿美元--消息

路透伦敦10月3日 - 据知情人士透露，摩根大通 将实货大宗商品业务卖给能源贸易商摩科瑞，获得8亿美元，约为最初交易估值的四分之一，因为交易最后没有包括一些石油和金属库存以及其它资产。

消息人士称，今年3月宣布的这宗交易最初估值为35亿美元，但最后卖价比这低，是因为摩科瑞从摩根大通购买的金属和石油库存比原计划要少。

消息人士称，摩根大通还从交易中剔除了它与一家费城大型炼厂的石油供应协议，该协议有可能转让给美国银行 。

据消息人士称，摩根大通还决定不将金属交易业务卖给摩科瑞，而且没有说明做出这个决定的原因。

其中一位消息人士称，通过各种交易剥离的所有资产，将可让摩根大通实现最初计划的筹资额35亿美元。

去年，迫于日益加大的监管和政治压力，摩根大通决定出售其规模数十亿美元的实货大宗商品业务，以将精力集中在核心的贷款业务上。

该交易将令摩科瑞得以向金属和北美市场扩张，朝跻身顶级商品贸易商行列的方向前进。(完)