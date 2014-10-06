韩国经济：总统朴槿惠称日圆疲软可能损及韩国出口企业

路透首尔10月6日 - 韩国总统朴槿惠周一表示，日圆疲软恐打击韩国出口商的获利能力，并将其作为导致全球经济不确定性升高的因素之一。

“由于日圆疲软，股市等国内资本市场的波动加剧，而且出口企业获利情况恐怕也将恶化，”总统办公室发布的声明援引朴槿惠的话称。