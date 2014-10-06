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货币新闻 | 2014年 10月 6日 星期一 11:04 BJT

韩国经济：总统朴槿惠称日圆疲软可能损及韩国出口企业

路透首尔10月6日 - 韩国总统朴槿惠周一表示，日圆疲软恐打击韩国出口商的获利能力，并将其作为导致全球经济不确定性升高的因素之一。

“由于日圆疲软，股市等国内资本市场的波动加剧，而且出口企业获利情况恐怕也将恶化，”总统办公室发布的声明援引朴槿惠的话称。

朴槿惠鲜少就汇率波动发表评论。日圆是除美元之外，韩国最关注的货币，因该国工业企业与日本同业在关键的出口市场竞争激烈。(完)
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