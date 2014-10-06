版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 6日 星期一 10:52 BJT

澳新汇市：澳元徘徊在四年低点附近，静候澳洲央行有关汇率的评论

他们表示，如果政策声明反映此一观点，同时也重申过去说法，预期“利率维持一段时间稳定”，那么澳元可能跌向0.8600美元。

澳元兑美元 下跌0.1%至0.8653美元，盘旋于2010年7月来低点0.8642附近，周五美国非农就业报告公布后，打击澳元触及此一低点。澳洲当地交投受抑，因澳洲多数地区为公众假日，包括悉尼。

2014年前低0.8660美元为重要技术支撑，如果明显跌破，料进一步走贬。

新西兰元兑美元 当地交易低见0.7715美元，下跌0.8%，接近上周触及的2013年8月以来低点0.7708美元。

美联储明年可能升息的臆测推升美元，高收益的澳元与新西兰元的人气受挫，近期走势疲弱。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王颖/陈宗琦；审校 张荻/蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐