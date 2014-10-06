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亚洲 | 2014年 10月 6日 星期一 12:48 BJT

更正-表格：世界银行调降2014-16年中国及东亚发展中经济体的增长预估

(更正：内文第二行括号内的“2013年10月”有误，应更正为“2014年4月”)

路透新加坡10月6日 - 世界银行调降2014-2016年东亚发展中国家和中国的经济增长率预估，并警告印尼存在资本外逃的风险；而中国的增长率料将放缓，因政府的政策举措旨在让经济走上更为持续的增长轨道。

以下为世界银行最新的经济增速预测(单位%，括号内为较2014年4月预测的变动百分点)

2013 2014 2015

(实际)

东亚及太平洋地区 6.1 6.0 (-0.2) 6.1 (-0.2)

发展中东亚国家 7.2 6.9 (-0.2) 6.9 (-0.2)

中国 7.7 7.4 (-0.2) 7.2 (-0.3)

印尼 5.8 5.2 (-0.1) 5.6 (0.0)

马来西亚 4.7 5.7 (+0.8) 4.9 (-0.1)

菲律宾 7.2 6.4 (-0.2) 6.7 (-0.2)

泰国 2.9 1.5 (-1.5) 3.5 (-1.0)

越南 5.4 5.4 (-0.1) 5.5 (-0.1)

柬埔寨 7.4 7.2 (0.0) 7.5 (0.5)

老挝(寮国) 8.5 7.5 (+0.3) 6.4 (-1.5)

缅甸 8.3 8.5 (+0.7) 8.5 (+0.7)

蒙古 11.7 6.3 (-5.1) 6.2 (-3.0)

斐济 3.5 3.7 (+1.3) 2.5 (+0.1)

巴布亚新几内亚 5.5 5.6 (-4.4) 20.0 (0.0)

所罗门群岛 3.0 0.1 (-3.4) 3.5 (0.0)

东帝汶 8.1 8.0 (0.0) 7.7 (0.0)

除中国外发展中东亚国家 5.2 4.8 (-0.2) 5.3 (-0.3)

东南亚国家联盟(ASEAN) 5.0 4.5 (-0.3) 5.0 (-0.2)

(完) (编译 徐文焰；审校 杜明霞)
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