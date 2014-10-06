更正-表格：世界银行调降2014-16年中国及东亚发展中经济体的增长预估

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
(更正：内文第二行括号内的“2013年10月”有误，应更正为“2014年4月”)
路透新加坡10月6日 - 世界银行调降2014-2016年东亚发展中国家和中国的经济增长率预估，并警告印尼存在资本外逃的风险；而中国的增长率料将放缓，因政府的政策举措旨在让经济走上更为持续的增长轨道。
以下为世界银行最新的经济增速预测(单位%，括号内为较2014年4月预测的变动百分点)
2013 2014 2015
(实际)
东亚及太平洋地区 6.1 6.0 (-0.2) 6.1 (-0.2)
发展中东亚国家 7.2 6.9 (-0.2) 6.9 (-0.2)
中国 7.7 7.4 (-0.2) 7.2 (-0.3)
印尼 5.8 5.2 (-0.1) 5.6 (0.0)
马来西亚 4.7 5.7 (+0.8) 4.9 (-0.1)
菲律宾 7.2 6.4 (-0.2) 6.7 (-0.2)
泰国 2.9 1.5 (-1.5) 3.5 (-1.0)
越南 5.4 5.4 (-0.1) 5.5 (-0.1)
柬埔寨 7.4 7.2 (0.0) 7.5 (0.5)
老挝(寮国) 8.5 7.5 (+0.3) 6.4 (-1.5)
缅甸 8.3 8.5 (+0.7) 8.5 (+0.7)
蒙古 11.7 6.3 (-5.1) 6.2 (-3.0)
斐济 3.5 3.7 (+1.3) 2.5 (+0.1)
巴布亚新几内亚 5.5 5.6 (-4.4) 20.0 (0.0)
所罗门群岛 3.0 0.1 (-3.4) 3.5 (0.0)
东帝汶 8.1 8.0 (0.0) 7.7 (0.0)
除中国外发展中东亚国家 5.2 4.8 (-0.2) 5.3 (-0.3)
东南亚国家联盟(ASEAN) 5.0 4.5 (-0.3) 5.0 (-0.2)
(完) (编译 徐文焰；审校 杜明霞)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%