《汇市简讯》澳元/美元持稳，扳回稍早跌幅

* 澳元/美元扳回稍早跌幅，但至今仍未上测0.8700

* 澳元/美元稍早尾随新西兰元/美元走低，受到恒天然及斯里兰卡方面消息冲击

* 新西兰元/美元之后回升，澳元/美元也一度升至0.8691，之后持稳

* 周五美国非农就业报告所引发的澳元抛盘，只是美元持续走强的一部分