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亚洲 | 2014年 10月 6日 星期一 10:51 BJT

《汇市简讯》澳元/美元持稳，扳回稍早跌幅

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* 澳元/美元扳回稍早跌幅，但至今仍未上测0.8700

* 澳元/美元稍早尾随新西兰元/美元走低，受到恒天然及斯里兰卡方面消息冲击

* 新西兰元/美元之后回升，澳元/美元也一度升至0.8691，之后持稳

* 周五美国非农就业报告所引发的澳元抛盘，只是美元持续走强的一部分

* 难以忽略的趋势是，澳元只要出现舒缓性涨势，就是抛售的良机

* 香港市场稍稍恢复平静，这令美元兑亚洲除日本以外货币上档受限(完)

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