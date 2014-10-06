韩国股市：盘中由升转跌，投资者获利了结

路透首尔10月6日 - 韩股周一早盘由升转跌，因海外投资者警惕最近韩元的波动市况，对股市了结获利。

0220GMT，韩国综合股价指数 略微下滑0.08%报1,974.52点。

截至早盘尾段，外国投资者卖超725亿韩元韩股，随着韩元兑美元过去一个月跌近5%，汇率相关损失吓到这些投资者。

海外投资者过去两个交易日卖超5,653亿韩元韩股，过去三周卖超近1.4万亿韩元。

但许多分析师认为，综合股价指数短期下行周期正接近尾声。

“美元上扬的连锁反应应是股市的最后一个关键障碍，美国经济数据强劲及对中国出口增势良好，为当前水准提供稳定支撑，”大信证券分析师Oh Seung-hoon表示。

汽车类股周一涨幅居前，现代汽车 劲扬3.1%，起亚汽车 涨2.7%，因韩元疲软缓解与日本同业相比的价格压力。

与朝鲜(北韩)相关类股大涨，因有迹象显示南北韩关系回暖。Hyundai Elevator 跳涨15%至涨停。现代商船 飙升14.7%。

芯片厂商SK Hynix 跌4.1%，之前同业三星电子 称，将投资147亿美元建设新的芯片生产工厂。受此消息激励，三星电子股价涨0.4%。(完)