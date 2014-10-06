韩国股市：盘中由升转跌，投资者获利了结

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
路透首尔10月6日 - 韩股周一早盘由升转跌，因海外投资者警惕最近韩元的波动市况，对股市了结获利。
0220GMT，韩国综合股价指数 略微下滑0.08%报1,974.52点。
截至早盘尾段，外国投资者卖超725亿韩元韩股，随着韩元兑美元过去一个月跌近5%，汇率相关损失吓到这些投资者。
海外投资者过去两个交易日卖超5,653亿韩元韩股，过去三周卖超近1.4万亿韩元。
但许多分析师认为，综合股价指数短期下行周期正接近尾声。
“美元上扬的连锁反应应是股市的最后一个关键障碍，美国经济数据强劲及对中国出口增势良好，为当前水准提供稳定支撑，”大信证券分析师Oh Seung-hoon表示。
汽车类股周一涨幅居前，现代汽车 劲扬3.1%，起亚汽车 涨2.7%，因韩元疲软缓解与日本同业相比的价格压力。
与朝鲜(北韩)相关类股大涨，因有迹象显示南北韩关系回暖。Hyundai Elevator 跳涨15%至涨停。现代商船 飙升14.7%。
芯片厂商SK Hynix 跌4.1%，之前同业三星电子 称，将投资147亿美元建设新的芯片生产工厂。受此消息激励，三星电子股价涨0.4%。(完)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%