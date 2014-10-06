《Russell专栏》现在是买入商品的良机吗？或许是但策略已经改变

**提高回报的新策略**

组合投资者仍看好大宗商品能分散投资风险，并为通胀提供保险。

然而市场也有认知，除非能提高绝对回报，否则大宗商品这个资产类别很难吸引新的投资者，且现有的投资也可能进一步流失。

会中更为确信的是，投资商品的一些传统方式不太可能产生令人满意的回报。

一名基金经理人认为，利用期货曲线正逆价差的策略，或顺势操作的交易，都太“天真”了。

更为复杂的策略、主动型管理、既做多也做空的交易、侧重个别商品而非一篮子商品的指数，或为可能的解决办法。

但这些策略或许并不适合有严格法定任务的主要养老基金等部分投资团体，且对提高该资产类别的投资兴趣也无济于事。

不过显然，要想成功投资大宗商品的话，就得愈来愈趋于专门化和主动。