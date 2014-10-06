《Russell专栏》现在是买入商品的良机吗？或许是但策略已经改变

标题新闻：马克龙料将在法国大选决选中以61%对39%的支持率击败极右翼候选人勒庞--Opinionway
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**提高回报的新策略**
组合投资者仍看好大宗商品能分散投资风险，并为通胀提供保险。
然而市场也有认知，除非能提高绝对回报，否则大宗商品这个资产类别很难吸引新的投资者，且现有的投资也可能进一步流失。
会中更为确信的是，投资商品的一些传统方式不太可能产生令人满意的回报。
一名基金经理人认为，利用期货曲线正逆价差的策略，或顺势操作的交易，都太“天真”了。
更为复杂的策略、主动型管理、既做多也做空的交易、侧重个别商品而非一篮子商品的指数，或为可能的解决办法。
但这些策略或许并不适合有严格法定任务的主要养老基金等部分投资团体，且对提高该资产类别的投资兴趣也无济于事。
不过显然，要想成功投资大宗商品的话，就得愈来愈趋于专门化和主动。
对比另类资产类别，被动策略和传统基于指数产品带来的回报，吸引力可能还不够大。(完) (译文审校 徐文焰/李爽)
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“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
(更正：第一段译文有误，改为“美国商品期货交易管理委员会”，非“美国商品交易管理委员会”。) 以下为美国商品期货交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年4月25日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状 况报告，每口以100盎司计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(475,985口) 287,468 86,791 43,513 100,335 314,915 431,316 445,219 44,669 30,766 较4月18日变动(未平仓合约：增加3,722口) 8,157 3,248 -4,848 2,566 6,082 5,87