巴西政治：现任总统罗塞夫在大选首轮投票中领先，但得票未过半

更正 -《独家新闻》黑石旗下GSO增持J. Crew债券，以得到有利可图的重组结果
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
路透圣保罗/巴西利亚10月5日 - 左派阵营的巴西现任总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)在周日的总统大选首轮投票中位居首位，但由于所获票数不足，将同政见倾向于企业的对手Aecio Neves在第二轮投票中一决胜负。Neves在周日戏剧性地后发制人，最终获得第二高票。
罗塞夫未来三周将面对Neves来势汹汹的挑战。后者将巴西经济长期下滑归咎于罗塞夫的干预政策。Neves主张自由贸易和紧缩政府支出，以提振投资人意愿。
尽管如此，罗塞夫胜算仍然略高，因为其所属政党执政12年来在解决贫困问题和创造就业方面做得不错，而且外界广泛认为Neves所属的中间派政党巴西社会民主党(Brazilian Social Democracy Party，PSDB)站在富人一方。
在已完成计票的98%选票中，罗塞夫以41.4%的支持率领先Neves的33.8%。
以知名环保人士之姿参选、并在近期民调中领先的Marina Silva，在最后几天不敌负面电视广告的攻击，对诸多议题立场转移亦遭质疑，最终仅获21.3%支持率，落居第三位。
这使得出身政治世家、有两届州长资历、颇受欢迎的Neves有机会在希望换人执政的选民眼中，成为更稳健可信的候选人。
Datafolha周六公布的全国民调显示，罗塞夫在第二轮投票中，将以48%对42%的支持率领先Neves。
但Neves似乎也有胜选机会。民调显示，将近60%的Silva支持者表示，将转而支持Neves，而且他在周日首轮投票时表现得后劲十足，有可能拢络更多选票。(完) (编译 陈宗琦；审校 郑茵)
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
路透华盛顿5月1日 - 周日晚些时候美国国会谈判代表经过协商，就1万亿美元左右的联邦资金达成协议，这些资金有望避免美国政府本周晚些时候停摆，同时也会为特朗普许诺的军事强化策略提供首期资金。
路透东京5月1日 - 日本短期公债价格周一略下跌，此前日本央行削减对剩余期限三至五年的公债购买量；而假期即将来临，市场交投稀疏，整体人气迟滞。 指标10年期公债未有交易，10年期公债期货 收平，报151.02。 东京市场将从周三起因黄金周假期休市三天。一些亚洲和欧洲市场周一因假期休市。 日本央行周一在其例行购债操作中，将剩余期限三至五年的公债购买规模降至3,000亿 日圆(26.9亿美元)，前次为3,200亿日圆。 规模下降符合预期，据日本央行周五公布的例行购债操作细节，日本央行计划5月在每 次操作中买进2,500-3,500亿日圆剩余期限三到五年的日本公债，少于4月的3,000-4,000亿 日圆，以及3月的3,500-4,500亿日圆。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价