巴西政治：现任总统罗塞夫在大选首轮投票中领先，但得票未过半

路透圣保罗/巴西利亚10月5日 - 左派阵营的巴西现任总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)在周日的总统大选首轮投票中位居首位，但由于所获票数不足，将同政见倾向于企业的对手Aecio Neves在第二轮投票中一决胜负。Neves在周日戏剧性地后发制人，最终获得第二高票。

罗塞夫未来三周将面对Neves来势汹汹的挑战。后者将巴西经济长期下滑归咎于罗塞夫的干预政策。Neves主张自由贸易和紧缩政府支出，以提振投资人意愿。

尽管如此，罗塞夫胜算仍然略高，因为其所属政党执政12年来在解决贫困问题和创造就业方面做得不错，而且外界广泛认为Neves所属的中间派政党巴西社会民主党(Brazilian Social Democracy Party，PSDB)站在富人一方。

在已完成计票的98%选票中，罗塞夫以41.4%的支持率领先Neves的33.8%。

以知名环保人士之姿参选、并在近期民调中领先的Marina Silva，在最后几天不敌负面电视广告的攻击，对诸多议题立场转移亦遭质疑，最终仅获21.3%支持率，落居第三位。

这使得出身政治世家、有两届州长资历、颇受欢迎的Neves有机会在希望换人执政的选民眼中，成为更稳健可信的候选人。

Datafolha周六公布的全国民调显示，罗塞夫在第二轮投票中，将以48%对42%的支持率领先Neves。

但Neves似乎也有胜选机会。民调显示，将近60%的Silva支持者表示，将转而支持Neves，而且他在周日首轮投票时表现得后劲十足，有可能拢络更多选票。(完) (编译 陈宗琦；审校 郑茵)