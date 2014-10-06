国际能源：伊朗不会取代俄罗斯成为重要的天然气供应国--伊总统鲁哈尼

路透莫斯科10月4日 - 据俄塔社报导，伊朗总统哈桑·鲁哈尼对俄电视台Rossiya 1表示，如果对伊朗的制裁取消，伊朗并不准备取代俄罗斯成为重要的天然气供应国。

一位欧盟的消息人士9月对路透表示，欧盟在悄悄提高从伊朗进口天然气计划的紧迫性，因为与伊朗关系转好的同时，与最大的天然气供应国俄罗斯的关系却在恶化。

“我们的生产比较落后，首先要考虑的是国内消费，”鲁哈尼接受Rossiya 1访问时说。伊朗是全球第二大天然气储备国，仅次于俄罗斯。

“冬季期间我们时不时会遇到问题，你们也知道，我们有很多买家，在我们东边、西边和南边的邻国都想买我们的天然气，都在等着我们生产，”他说。

俄罗斯目前是欧洲最大的天然气供应国，每年满足欧洲三分之一的天然气需求，价值达800亿美元。欧盟因为乌克兰问题对俄罗斯实施了制裁，因此提高了从其他国家进口天然气的必要性。

“如今的情况不是大家想的那样，如果俄罗斯明天停止供应天然气，就可以改由伊朗来供应，不是这样的，”鲁哈尼补充说，“我们的产量离这个地步还远着呢。”

伊朗需要增加大量管道基础设施，它已经花了很长时间游说建设一条专门的管道，将其巨大的南帕斯(South Pars)气田与欧洲消费国连接起来，即所谓的波斯输气管道。(完)