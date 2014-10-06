国际能源：伊朗不会取代俄罗斯成为重要的天然气供应国--伊总统鲁哈尼

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
路透莫斯科10月4日 - 据俄塔社报导，伊朗总统哈桑·鲁哈尼对俄电视台Rossiya 1表示，如果对伊朗的制裁取消，伊朗并不准备取代俄罗斯成为重要的天然气供应国。
一位欧盟的消息人士9月对路透表示，欧盟在悄悄提高从伊朗进口天然气计划的紧迫性，因为与伊朗关系转好的同时，与最大的天然气供应国俄罗斯的关系却在恶化。
“我们的生产比较落后，首先要考虑的是国内消费，”鲁哈尼接受Rossiya 1访问时说。伊朗是全球第二大天然气储备国，仅次于俄罗斯。
“冬季期间我们时不时会遇到问题，你们也知道，我们有很多买家，在我们东边、西边和南边的邻国都想买我们的天然气，都在等着我们生产，”他说。
俄罗斯目前是欧洲最大的天然气供应国，每年满足欧洲三分之一的天然气需求，价值达800亿美元。欧盟因为乌克兰问题对俄罗斯实施了制裁，因此提高了从其他国家进口天然气的必要性。
“如今的情况不是大家想的那样，如果俄罗斯明天停止供应天然气，就可以改由伊朗来供应，不是这样的，”鲁哈尼补充说，“我们的产量离这个地步还远着呢。”
伊朗需要增加大量管道基础设施，它已经花了很长时间游说建设一条专门的管道，将其巨大的南帕斯(South Pars)气田与欧洲消费国连接起来，即所谓的波斯输气管道。(完)
(编译 白云; 审校 高琦)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%