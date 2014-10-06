《全球市场》日股美元走高，受美国强劲就业数据提振

虽然就业岗位增长强劲，但一些投资者也在关注薪资增幅不大。平均时薪较上年同期仅增长2.0%，远低于2008-09年大衰退之前逾3%的增幅。

薪资增长有限意味着通胀压力较低，这给美联储提供了加息之前等待的空间，利率期货市场对该数据的反应不大。

联邦基金利率期货<0#FF:>走势表明，市场完全预期明年7月升息。

亚洲基本没有数据可提供交投指引，但今日稍晚的一个关注点是巴西。巴西总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)在周日的总统初选中获胜，但因得票率不足，10月26日还要进行决胜选举。

在过去一个月，巴西雷亚尔和股市趋向于走软，因民调显示罗塞夫支持率上升，许多投资者认为一个更看重市场的政府或将有助于提振对巴西资产的需求。

雷亚尔兑美元 上周五触及六年低点2.5070雷亚尔，跌破2.50关口，有些人认为该水准可能激发通胀并加大央行干预市场的几率。(完)