《全球市场》日股美元走高，受美国强劲就业数据提振

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
虽然就业岗位增长强劲，但一些投资者也在关注薪资增幅不大。平均时薪较上年同期仅增长2.0%，远低于2008-09年大衰退之前逾3%的增幅。
薪资增长有限意味着通胀压力较低，这给美联储提供了加息之前等待的空间，利率期货市场对该数据的反应不大。
联邦基金利率期货<0#FF:>走势表明，市场完全预期明年7月升息。
亚洲基本没有数据可提供交投指引，但今日稍晚的一个关注点是巴西。巴西总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)在周日的总统初选中获胜，但因得票率不足，10月26日还要进行决胜选举。
在过去一个月，巴西雷亚尔和股市趋向于走软，因民调显示罗塞夫支持率上升，许多投资者认为一个更看重市场的政府或将有助于提振对巴西资产的需求。
雷亚尔兑美元 上周五触及六年低点2.5070雷亚尔，跌破2.50关口，有些人认为该水准可能激发通胀并加大央行干预市场的几率。(完)
(编译 李婷仪/李爽/龚芳/王兴亚；审校 张荻/艾茂林/张明钧/杜明霞)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%